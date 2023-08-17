За місяць Україна відновить електронне декларування та виконає ще кілька кроків на шляху до ЄС

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що до жовтня Україна не виконає на 100% усі сім рекомендацій Європейської комісії щодо вступу в Євросоюз, але забезпечить виконання всіх узгоджених законодавчих та інституційних кроків.

Про це вона сказала під час заходу Який вигляд має шлях України до ЄС у Києві 17 серпня.

– У жовтні ми не почуємо, що ми виконали всі сім рекомендацій на 100%, тому що ми говоримо про засадничі трансформації в країні, які пов’язані з правами людини, деолігархізацією, яка також стала одним зі стовпів фундаментальних демократичних реформ… Це зміни, які запроваджуватимуться роками, – зазначила вона.

Проте Стефанішина наголосила, що до початку жовтня Україна має забезпечити виконання всіх узгоджених законодавчих та інституційних кроків.

– І будемо сподіватися, що відчинимо двері для політичного рішення, – підкреслила віцепрем’єрка.

Ще одна рекомендація Європейської комісії, яку потрібно виконати найближчим часом – відновлення електронного декларування.

– Це дуже важлива рекомендація. Ми однозначно встигаємо. Ба більше, у парламенті вже ухвалено в першому читанні відповідний законопроєкт, – сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка наголосила, що підготовлене законодавство враховує помилки попередніх політичних рішень у цій сфері, а також висловила впевненість, що цей закон буде ухвалено у встановлений термін.

Нагадаємо, у червні ЄС констатував, що Україна як країна-кандидат у члени Євросоюзу зробила суттєві кроки для проведення реформ, спрямованих на виконання умов, які дозволять розпочати переговори про вступ.

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