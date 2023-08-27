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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Оборонні пакети, гарантії безпеки та нові санкції проти РФ. Зеленський розповів про плани на вересень

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У вересні Україна зосередиться на посиленні захисту, безпекових гарантіях, а також на участі у міжнародних заходах.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Перше – наш захист. Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень, – йдеться у повідомленні.

Також за словами Зеленського, вже скоро відбудуться наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до безпекових гарантій для України.

– Готуємо українську участь у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генасамблеї ООН. Черговий Саміт перших леді та джентльменів – нарощуємо українську “мʼяку силу”. Продовольча безпека світу – незмінний пріоритет. Протягом тижня – кілька нарад із цих питань. Україну чутиме Глобальний Південь. Готуємо нову комунікацію, – додав президент.

Окрім того, Зеленський подякував США за нове санкційне рішення проти російських фізичних та юридичних осіб, які були залучені до злочинної депортації українських дітей. Очільник держави зазначив, що Київ працює над аналогічними кроками партнерів.

Раніше президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорили прискорення постачання Україні F-16.

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