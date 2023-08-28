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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Безпілотник Великий Бандерик: на що здатен дрон українського виробництва

Безпілотник Великий Бандерик: на що здатен дрон українського виробництва
Фото: Міноборони

У Міністерстві оборони показали безпілотник Великий Бандерик українського виробництва, який наші військові успішно використовують на фронті для боротьби з російськими окупантами.

Великий Бандерик – характеристики безпілотника

Дрон Великий Бандерик має декілька основних переваг, які роблять його втіленням передових ідей. Безпілотник допущений Міноборони до експлуатації та вже успішно застосовується на фронті.

Зокрема, безпілотник оснащено вісьмома потужними моторами, які забезпечують надійну роботу. Дрон здатен витримувати навантаження до 31,5 кг та готовий до різноманітних завдань.

Безпілотник Великий Бандерик – технічні характеристики та можливості українського дрона

Фото: Міноборони України

Водночас мультифункціональна система скидування забезпечує точне доставлення різних типів боєприпасів, а віддалене керування з будь-якої точки світу забезпечується за допомогою універсальної наземної станції.

У Міноборони України стверджують, що вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував, попри сніг, шквальний вітер та роботу всього обладнання радіоелектронної боротьби, що було на полігоні.

Безпілотник Великий Бандерик допущений Міноборони до експлуатації у квітні 2023 року. Допуск до використання у ЗСУ зайняв один місяць завдяки пришвидшеній процедурі від Акселератора МО. Дрон вдалося створити завдяки командній роботі розробників і військових фахівців.

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Безпілотник Великий Бандерик: на що здатен дрон українського виробництва

Джерело: Міноборони
Безпілотники, Війна в Україні, витрати на оборону, Дрони, Міноборони України
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