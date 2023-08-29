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У ЄС загострилися суперечки, які можуть поставити під загрозу військову підтримку для України

У ЄС загострилися суперечки, які можуть поставити під загрозу військову підтримку для України
Фото: Pexels

Суперечки держав-членів Європейського Союзу, які стосуються поповнення бюджету ЄС, можуть поставити під загрозу потік військової підтримки для України.

За даними видання Financial Times із посиланням на слова учасників переговорів, запит Бельгії про додаткове фінансування на €86 млрд для полегшення навантаження на бюджет ЄС і продовження підтримки України розділив країни, призвівши до закликів про скорочення та подовження термінів узгодження.

Бельгія запропонувала пакет фінансування для України, розрахований на чотири роки, щоб допомогти уникнути Києву політичної нестабільності.

У матеріалі йдеться, що міністри Євросоюзу відновлять консультації, а підтримка України буде головним питанням порядку денного на зустрічах очільників міністерств оборони і закордонних справ різних країн.

Раніше Єврокомісія об’єднала фінансову підтримку України з вимогами щодо поповнення бюджету ЄС, зокрема, на виплату відсотків за боргом і підвищення зарплат чиновників Євросоюзу, чим і ускладнювалися переговори.

Низка держав стверджують, що додаткова фінансова підтримка України є обґрунтованою, проте інші елементи пакету – це лише результат внутрішньої проблеми управління бюджетом ЄС. На думку представників країн-членів, це не заслуговує на додаткові кошти.

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Джерело: Financial Times
Єврокомісія, Європейський Союз, Війна в Україні, Гроші, Україна-ЄС
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