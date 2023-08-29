Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
ДТП с украинцами в Италии: в МИД рассказали о состоянии пострадавших
Статьи
Нам есть чем гордиться: истоки украинской военной авиации
Мир
Нуждается в проверке
Юлия Захарченко, редактор ленты

В ЕС обострились споры, которые могут поставить под угрозу военную поддержку для Украины

В ЕС обострились споры, которые могут поставить под угрозу военную поддержку для Украины
Фото: Pexels

Споры государств-членов Европейского Союза, которые касаются пополнения бюджета ЕС, могут поставить под угрозу поток военной поддержки для Украины.

По данным издания Financial Times со ссылкой на слова участников переговоров, запрос Бельгии о дополнительном финансировании на €86 млрд для облегчения нагрузки на бюджет ЕС и продолжения поддержки Украины разделил страны, приведя к призывам о сокращении и продлении сроков согласования.

Бельгия предложила пакет финансирования для Украины, рассчитанный на четыре года, чтобы помочь избежать Киеву политической нестабильности.

В материале говорится, что министры Евросоюза возобновят консультации, а поддержка Украины будет главным вопросом повестки дня на встречах руководителей Министерств обороны и иностранных дел разных стран.

Ранее Еврокомиссия объединила финансовую поддержку Украины с требованиями по пополнению бюджета ЕС, в частности, на выплату процентов по долгу и повышение зарплат чиновников Евросоюза, чем и осложнялись переговоры.

Ряд государств утверждают, что дополнительная финансовая поддержка Украины является обоснованной, однако другие элементы пакета — это лишь результат внутренней проблемы управления бюджетом ЕС. По мнению представителей стран-членов, это не заслуживает дополнительных средств.

Читайте также
Правительство перераспределило 1,7 млрд грн на восстановление Украины — Шмыгаль
В ЕС обострились споры, которые могут поставить под угрозу военную поддержку для Украины

Источник: Financial Times
Еврокомиссия, Європейський Союз, Война в Украине, Деньги, Украина-ЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей
Евакуація дітей
В Полтавской области увеличилось количество погибших в результате удара по маслобойне — ОВА
Обстріл селища Гоголеве Полтавської області 28 серпня 2023
Плюнул и оскорбил словесно: в Полтаве мужчина унизил военного
В ЕС обострились споры, которые могут поставить под угрозу военную поддержку для Украины
В Токмаке эвакуируют оккупационную администрацию из-за приближения линии фронта
В ЕС обострились споры, которые могут поставить под угрозу военную поддержку для Украины
”Списала” 50 уклонистов за 10 млн грн: на Киевщине глава ВВК помогала избегать призыва
В ЕС обострились споры, которые могут поставить под угрозу военную поддержку для Украины
Игры
Видео
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
Приблизительно полсотни бойцов — в состоянии клинической смерти: какая ситуация на Авдеевском направлении
В ЕС обострились споры, которые могут поставить под угрозу военную поддержку для Украины
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
В ЕС обострились споры, которые могут поставить под угрозу военную поддержку для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (28.08.2023)
В ЕС обострились споры, которые могут поставить под угрозу военную поддержку для Украины
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (28.08.2023)
В ЕС обострились споры, которые могут поставить под угрозу военную поддержку для Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь