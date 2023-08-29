В ЕС обострились споры, которые могут поставить под угрозу военную поддержку для Украины
Споры государств-членов Европейского Союза, которые касаются пополнения бюджета ЕС, могут поставить под угрозу поток военной поддержки для Украины.
По данным издания Financial Times со ссылкой на слова участников переговоров, запрос Бельгии о дополнительном финансировании на €86 млрд для облегчения нагрузки на бюджет ЕС и продолжения поддержки Украины разделил страны, приведя к призывам о сокращении и продлении сроков согласования.
Бельгия предложила пакет финансирования для Украины, рассчитанный на четыре года, чтобы помочь избежать Киеву политической нестабильности.
В материале говорится, что министры Евросоюза возобновят консультации, а поддержка Украины будет главным вопросом повестки дня на встречах руководителей Министерств обороны и иностранных дел разных стран.
Ранее Еврокомиссия объединила финансовую поддержку Украины с требованиями по пополнению бюджета ЕС, в частности, на выплату процентов по долгу и повышение зарплат чиновников Евросоюза, чем и осложнялись переговоры.
Ряд государств утверждают, что дополнительная финансовая поддержка Украины является обоснованной, однако другие элементы пакета — это лишь результат внутренней проблемы управления бюджетом ЕС. По мнению представителей стран-членов, это не заслуживает дополнительных средств.