В ЕС обострились споры, которые могут поставить под угрозу военную поддержку для Украины

Споры государств-членов Европейского Союза, которые касаются пополнения бюджета ЕС, могут поставить под угрозу поток военной поддержки для Украины.

По данным издания Financial Times со ссылкой на слова участников переговоров, запрос Бельгии о дополнительном финансировании на €86 млрд для облегчения нагрузки на бюджет ЕС и продолжения поддержки Украины разделил страны, приведя к призывам о сокращении и продлении сроков согласования.

Бельгия предложила пакет финансирования для Украины, рассчитанный на четыре года, чтобы помочь избежать Киеву политической нестабильности.

В материале говорится, что министры Евросоюза возобновят консультации, а поддержка Украины будет главным вопросом повестки дня на встречах руководителей Министерств обороны и иностранных дел разных стран.

Ранее Еврокомиссия объединила финансовую поддержку Украины с требованиями по пополнению бюджета ЕС, в частности, на выплату процентов по долгу и повышение зарплат чиновников Евросоюза, чем и осложнялись переговоры.

Ряд государств утверждают, что дополнительная финансовая поддержка Украины является обоснованной, однако другие элементы пакета — это лишь результат внутренней проблемы управления бюджетом ЕС. По мнению представителей стран-членов, это не заслуживает дополнительных средств.

Источник : Financial Times

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