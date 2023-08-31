Українські пілоти у Данії перейшли до льотної підготовки: про що говорили Залужний і Лентфер
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Данії, генералом Флеммінгом Лентфером.
За словами Залужного, під час розмови сторони обговорили низку важливих тем. Серед них – навчання українських пілотів та інженерів на багатофункціональних легких винищувачах F-16, яке триває у Данії.
Лентфер зазначив, що частина українських пілотів уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки.
Водночас під час розмови сторони домовилися розпочати роботу над логістикою для забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.
Також головнокомандувач ЗСУ подякував Данії за рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором.
Джерело: Головнокомандувач ЗСУ
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв