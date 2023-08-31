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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Українські пілоти у Данії перейшли до льотної підготовки: про що говорили Залужний і Лентфер

винищувач F-16
Фото: Офіс президента

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Данії, генералом Флеммінгом Лентфером.

За словами Залужного, під час розмови сторони обговорили низку важливих тем. Серед них – навчання українських пілотів та інженерів на багатофункціональних легких винищувачах F-16, яке триває у Данії.

Лентфер зазначив, що частина українських пілотів уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки.

Водночас під час розмови сторони домовилися розпочати роботу над логістикою для забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Також головнокомандувач ЗСУ подякував Данії за рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором.

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Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Війна в Україні, Валерій Залужний, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Данія, ЗСУ, український пілот
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