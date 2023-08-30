Навчання українських пілотів на F-16. Румунія та Нідерланди погодили створення тренувального центру
Румунія і Нідерланди домовились створити базу для тренування українських пілотів на F-16 та відповідного обслуговування цих винищувачів на одному з навчальних центрів у Румунії.
Про це заявила глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонґрен перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє Укрінформ.
– Нідерланди і Румунія вчора підписали лист про наміри щодо надання тренувань та обслуговування для F-16 у навчальному центрі в Румунії. Це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України від двох європейських країн, і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16, – сказала вона.
Оллонґрен також додала, що для її країни надзвичайно важливо продовжувати демонструвати єдність та підтримку для України у боротьбі проти агресії РФ.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може почати використовувати винищувачі F-16 навесні 2024 року.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв