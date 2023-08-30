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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Навчання українських пілотів на F-16. Румунія та Нідерланди погодили створення тренувального центру

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Румунія і Нідерланди домовились створити базу для тренування українських пілотів на F-16 та відповідного обслуговування цих винищувачів на одному з навчальних центрів у Румунії.

Про це заявила глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонґрен перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє Укрінформ.

– Нідерланди і Румунія вчора підписали лист про наміри щодо надання тренувань та обслуговування для F-16 у навчальному центрі в Румунії. Це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України від двох європейських країн, і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16, – сказала вона.

Оллонґрен також додала, що для її країни надзвичайно важливо продовжувати демонструвати єдність та підтримку для України у боротьбі проти агресії РФ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може почати використовувати винищувачі F-16 навесні 2024 року.

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Джерело: Укрінформ
Винищувач F-16, Нідерланди, Румунія, Україна
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