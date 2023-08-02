Папа Франциск закликав Європу знайти “сміливі шляхи до миру” у війні в Україні

Папа Римський Франциск закликав Європу знайти “сміливі шляхи миру” для припинення війни в Україні.

Про це він заявив під час початку свого п’ятиденного візиту до Португалії в рамках католицького молодіжного фестивалю.

86-річний Понтифік неодноразово закликав до миру в російсько-українській війні та намагався зіграти роль посередника, хоча його зусилля поки що не принесли результатів, і він зіткнувся з критикою за нездатність звинуватити Росію у війні.

– Ми пливемо серед штормів в океані історії та відчуваємо потребу в сміливому курсі до миру. З глибокою любов’ю до Європи і в дусі діалогу, який відрізняє цей континент, ми могли б запитати її: “Куди ти пливеш, якщо не показуєш світові шляхи миру, творчі шляхи для припинення війни в Україні?”, – заявив Папа Римський.

Папа Франциск висловив сподівання, що його слова стануть для Європи “імпульсом до універсальної відкритості”.

– Бо світ потребує Європи, справжньої Європи. Він потребує ролі Європи як моста і миротворця в його східній частині, в Середземномор’ї, в Африці і на Близькому Сході, – додав він.

Крім закликів для миру з боку очільника Ватикану, також від Папи Римського лунали заклики в бік Росії щодо питання відновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої Кремль вийшов 17 липня та почав атакувати морські та річкові порти України.

Джерело : The Guardian

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.