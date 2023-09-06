КНДР “заплатить ціну”, якщо надасть РФ зброю для війни проти України – Салліван

Північна Корея “заплатить ціну”, якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

Про це на брифінгу сказав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Sky News.

Також він зазначив, що дискусії між Москвою та Пхеньяном “активно просуваються”, і росіяни “надали їм підвищену інтенсивність”.

Як пише CNN, заступник речника Держдепартаменту США Ведант Патель закликав КНДР припинити переговори й дотримуватися публічного зобов’язання не надавати та не продавати зброю Росії.

Дипломат додав, що через американські санкції Москва “змушена шукати по всьому світу” зброю, яку можна було б використати у війні проти України.

Раніше американська розвідка отримала інформацію, що Росія та КНДР ведуть переговори про угоди з постачань зброї.

Крім цього, президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, в яких “пообіцяли посилити двосторонню співпрацю”.

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