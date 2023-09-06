Партизанська “бавовна” у Новій Каховці: росіяни закрили партійні штаби
Після підриву штабу партії Единая Россия у тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни закрили у місті партійні штаби.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що після вдалого підриву штабу Единая Россия представниками підпільного руху українців та кримських татар Атеш у Новій Каховці не працюють офіси партійних осередків і штаби партій на псевдовиборах.
Місцеве населення саботує виборчий процес, а у штабах працюють завезені гастролери з РФ. Завданням штабів є імітація партійної діяльності та організація картинки для пропагандистів.
Раніше Центр національного спротиву повідомив, що 29 серпня о 21:00 представники партизанського руху Атеш підірвали передвиборчий штаб путінської партії Единая Россия в Новій Каховці.
Під час операції були ліквідовані троє російських військовослужбовців, також згоріла вся документація, яку окупанти завезли до запланованих на 8-10 вересня незаконних виборів.
Нагадаємо, 3 вересня у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області на одній з будівель підняли український прапор.
Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що підняття прапора України на лівобережжі Херсонщини є важливим символічним кроком для підняття духу людей в окупації.
Фото: Sergey Khlan
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