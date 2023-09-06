Загроза теракту російськими військовими на ЗАЕС зменшилася – Юсов
Загроза вчинення теракту російськими окупантами на Запорізькій АЕС наразі зменшилася.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
– ЗАЕС – великий об’єкт атомної енергетики України, захоплений російськими терористами. А це означає, що ні міжнародних, ні українських норм атомної безпеки там не дотримуються. Відповідно, говорити, що там безпека і порядок, ми зараз точно не можемо. Але так, порівняно з історією кількамісячної давнини, безпосередня загроза реалізації теракту на даному етапі зменшилася, – сказав він.
Представник ГУР зазначив, що російські військові, зокрема Росгвардія, досі перебувають на території станції. Вони провели роботи із замінування. Залишаються тільки питання реалізації заданого сценарію для окупантів.
– Наразі ми можемо стверджувати, що повна безпека ЗАЕС і навколишніх територій буде гарантована після деокупації й звільнення її від російських загарбників, повернення під законний український контроль. Мінування, яке проводилось росіянами, передбачало в тому числі й реалізацію подібного сценарію, – підкреслив Юсов.
Ситуація на ЗАЕС
16 серпня стало відомо, що російська армія провела військові навчання на окупованій Запорізькій АЕС, що є нехтуванням усіма правилами ядерної безпеки.
Перед цим у МАГАТЕ повідомляли, що на ЗАЕС в Енергодарі російська адміністрація переводить шостий енергоблок у стан гарячого зупину.
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