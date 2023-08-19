Через дії Москви: у Болгарії не виключають зіткнення НАТО з РФ у Чорному морі
Дії Росії можуть спричинити зіткнення з Північноатлантичним альянсом у Чорному морі, оскільки РФ постійно намагається розширити зону свого контролю.
Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в інтерв’ю болгарському телеканалу Nova TV.
— Ми не можемо виключати зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі, але прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, зокрема розширюючи зону, в якій вона здійснює контроль, – заявив Тагарев.
На думку болгарського міністра, закінчення війни залежить від України, а головною умовою для цього є відновлення контролю над усіма своїми територіями.
Також Тагарев сказав, що не сприймає серйозно слова 45-го президента США Дональда Трампа про те, що він нібито може зупинити війну за 24 години.
Раніше Тагарев заявляв, що захист акваторії Чорного моря є ключовим пріоритетом для країн-членів НАТО. Саме тут за останнє десятиліття збільшилася кількість енергетичних проєктів, а також політична і військова напруга.
Фото: Міноборони Болгарії
Джерело: Novinite
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