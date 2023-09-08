Обнулення санкцій та страхування суден РФ: Bild розкрив деталі листа Гутерреша Лаврову

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у листі до глави МЗС РФ Сергія Лаврова запропонував відновити зернову угоду на вигідних для Москви умовах, включно з обнуленням санкцій.

Про це пише німецьке видання Bild, посилаючи на цей лист, який опинився у їхньому розпорядженні.

Зазначається, що Гутерреш відправив Лаврову цього листа 28 серпня. Він свідчить про те, “наскільки далеко готова зайти ООН, щоб відновити зернову угоду з розпалювачем війни Путіним”.

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У цьому листі генсек ООН пропонує Лаврову “чотири конкретні наріжні камені угоди між секретаріатом ООН і РФ”, які мають призвести до відновлення чорноморської ініціативи. Перша пропозиція – це повернення держбанку РФ до SWIFT.

За даними Bild, Гутерреш нібито висунув Лаврову пропозицію скасувати фінансові санкції, запроваджені ЄС проти Російського аграрного банку у червні 2022 року. Тоді РАБ та низка інших держбанків РФ виключили із системи SWIFT.

Ба більше, Гетерреш нібито пропонує Лаврову використовувати спеціально створену дочірню компанію російського банку, що потрапив під санкції, під назвою RSHB Capital SA для обходу санкцій, і ця компанія буде підключена до SWIFT.

Друга пропозиція від ООН – це страхування російських кораблів від українських атак. У листі йдеться, що спільно фінансована ООН страхова компанія для експорту російських продуктів харчування та добрив може розпочати роботу з Lloyd’s протягом 4-6 тижнів.

За даними Bild, генсек ООН пропонує не лише страхування вантажів, а й страхування каско та P&I. Страхування каско – це страхування від зовнішніх пошкоджень суден, що використовуються для перевезення, а P&I – це комплексне страхування відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам.

Видання звернулося із запитом до британської страхової компанії Lloyd’s щодо спільного страхування російських вантажів та суден, там відповіли: Без коментарів.

Третя пропозиція – повернення Росії заморожених активів.

У третьому пункті португалець Гутерріш пропонує допомогти Лаврову повернути режиму Путіна активи, заморожені санкціями в ЄС.

— Організація Об’єднаних Націй може продовжувати надавати допомогу у розблокуванні заморожених активів російських компаній з виробництва добрив в Європейському Союзі, – нібито написав Гутерреш у листі.

Глава ООН запропонував Лаврову, щоб той подав список “конкретних рахунків або активів” і що “російські компанії з виробництва добрив повинні звернутися до відповідних національних органів ЄС за відповідними виключеннями”.

Гутерреш нібито пообіцяв Лаврову, що ООН працюватиме з відповідними органами ЄС на основі цих запитів.

Четверта пропозиція – кораблям РФ знову дозволять заходити до Німеччини та інших країн.

Зазначається, що Гутерреш пропонує дозволити “ефективний доступ російських суден, що перевозять продукти харчування і добрива, до портів ЄС за допомогою прискорених портових дозволів”.

ООН нібито готова розглянути “подальші варіанти полегшення доступу суден РФ до портів ЄС у контексті торгівлі сільськогосподарською продукцією, включаючи спрощення процедур видачі відповідних дозволів, в тому числі до відплиття з російських портів”.

За даними Bild, з цією метою представники Гутерріша в ООН вже “провели обговорення з Єврокомісією та окремими портовими адміністраціями (Німеччини, Бельгії, Іспанії, Нідерландів)”.

У канцелярії генсека ООН на запит журналістів щодо скандального листа не відповіли. За даними Bild, у РФ зараз вивчають пропозиції Гутерреша і поки що не погодилися на них, оскільки Кремль вважає їх “надто хорошими, щоб бути правдою”, і сумнівається в “технічній здійсненності” оголошених послаблень.

Джерело : Bild

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