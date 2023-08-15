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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Молдова вислала з країни 22 російських дипломатів

Молдова
Фото: Depositphotos

У понеділок, 14 серпня, 22 російських дипломати вилетіли з Кишинева через погіршення відносин між країнами. Після того, як минулого місяця Молдова наказала Москві відкликати більшу частину своєї делегації.

Молдовські офіційні особи заявили, що скорочення персоналу російського посольства до 25 осіб з 80 дозволить встановити паритет із посольством Молдови в Москві.

Молдовські ЗМІ опублікували відео, на якому видно, як два автобуси під конвоєм поліції вивозять дипломатів з російського посольства і їдуть у напрямку аеропорту.

Джерело в аеропорту Кишинева повідомило Reuters, що літак з працівниками посольства вилетів до російського міста Сочі, звідки продовжить свій шлях до Москви. 

Зазначається, що 23 співробітники технічної підтримки та їхні сім’ї також попросили виїхати разом з дипломатами.

За даними Міністерства закордонних справ Молдови, з вівторка в Кишиневі можуть залишатися не більше 10 російських дипломатів і 15 осіб допоміжного персоналу.

Тим часом у Росії заявили, що “цей недружній крок офіційного Кишинева, безсумнівно, матиме наслідки для російсько-молдовських відносин”.

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Джерело: The Guardian
Дипломати, консульство, Молдова, Росія-Молдова
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