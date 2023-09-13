Папа Франциск хоче залучити Китай до встановлення миру в Україні
Посланець Папи Римського, кардинал Маттео Дзуппі 13-15 вересня відвідає з офіційним візитом Китайську Народну Республіку. Метою поїздки стане пошук дипломатичних зусиль для досягнення миру в Україні.
Про це йдеться у заяві Ватикану, оприлюдненій у вівторок, 12 вересня.
– Візит стане наступним етапом місії понтифіка з підтримки гуманітарних ініціатив та пошуку шляхів досягнення справедливого миру, – йдеться у заяві.
Порядок денний візиту кардинала не уточнюється. Натомість, італійська газета La Repubblica повідомила, що в Пекіні Дзуппі, ймовірно, зустрінеться з “вищими інституційними лідерами”, зокрема з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.
Маттео Дзуппі зазначив, що першочергове завдання його місії – допомога у поверненні дітей, які були депортовані в Росію або на підконтрольні агресору території України, а не повномасштабні посередницькі зусилля, повідомляє Reuters.
Миротворчі й скандальні висловлювання Папи Римського
Нагадаємо, 2 серпня під час візиту до Португалії Франциск закликав Європу знайти “сміливі шляхи миру” для припинення війни в Україні. Крім того, понтифік вибачився перед українською молоддю за свою нездатність вплинути на війну.
25 серпня, виступаючи перед учасниками 10-го Всеросійського дня католицької молоді у Санкт-Петербурзі, Папа Римський заявив, що росіяни – спадкоємці “великої” держави, згадав у цьому контексті про Петра I, Катерину II та інших. Франциск також попросив присутніх росіян ніколи не відмовлятися від цієї спадщини та “крокувати вперед із цим”.
У відповідь спікер МЗС Олег Ніколенко заявив, що саме такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та знищення сотень українських міст і сіл.
Глава УГКЦ Святослав назвав висловлювання Франциска найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму.
Водночас, представництво Святого Престолу в Україні заявило, що понтифік ніколи не закликав до імперіалістичних ідей.
Фото: Офіс президента України
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