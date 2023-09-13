Республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо імпічменту Байдена

Палата представників Конгресу США планує розпочати офіційне розслідування в рамках оголошення імпічменту президенту Джо Байдену.

Про це заявив конгресмен-республіканець, спікер у Палаті представників Кевін Маккарті.

За його словами, розслідування буде зосереджено на “звинуваченнях у зловживанні владою, обструкції та корупції” з боку Байдена.

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Республіканці проводять розслідування щодо президента з моменту отримання контролю над Палатою представників у січні.

Під час слухань не було знайдено жодних конкретних доказів неправомірних дій Байдена. Однак вони пролили світло на ділові операції сина президента Хантера Байдена, які, на думку республіканців, є сумнівними, а також на обізнаність Байдена про діяльність його сина.

У короткій заяві, зробленій у Капітолії США, Маккарті сказав, що існують “серйозні та достовірні” звинувачення щодо поведінки президента.

– У сукупності ці звинувачення малюють картину корупційної культури, – сказав він.

У Білому домі вже засудили слова Маккарті.

– Республіканці в Палаті представників проводять розслідування щодо президента вже дев’ять місяців і не знайшли жодних доказів правопорушень. Крайня політика в найгіршому її прояві, – написав прессекретар Білого дому Іен Семс у соціальній мережі.

Син президента Хантер Байден наразі перебуває під федеральним розслідуванням у зв’язку з можливими податковими злочинами, пов’язаними з його закордонними діловими інтересами.

Маккарті, законодавець із Каліфорнії, також стверджує, що сім’я президента користується особливим ставленням з боку співробітників адміністрації Байдена, які розслідують звинувачення в неправомірних діях.

Це розслідування надасть слідчим Конгресу ширші юридичні повноваження для проведення розслідувань щодо президента, зокрема шляхом видачі повісток на отримання документів і показань свідків, які можна буде з більшою легкістю виконати в суді.

Згідно з Конституцією США, президент може бути підданий імпічменту за “державну зраду, хабарництво або інші серйозні злочини чи проступки”, і цей процес може закінчитися його усуненням з посади.

Однак будь-які спроби змістити президента Байдена навряд чи увінчаються успіхом.

Для цього необхідно, щоб Палата представників, де республіканці мають більшість із невеликою перевагою (222 проти 212 голосів), проголосувала “за”. Потім це питання має бути передано на розгляд і голосування в Сенат.

Демократи мають більшість у Сенаті, і якщо справа дійде до цього, вони майже напевно заблокують процедуру.

У минулому 45-й президент США Дональд Трамп – єдиний глава Білого дому, якого двічі піддавали імпічменту, – обидва рази був виправданий своїми колегами-республіканцями.

Маккарті, який як спікер очолює республіканців у Палаті представників, уже кілька тижнів лобіюється правими членами з метою почати розслідування імпічменту.

Конгресмен Метт Гетц із Флориди, близький соратник колишнього президента Дональда Трампа, назвав цю заяву “маленьким кроком після кількох тижнів тиску з боку консерваторів Палати представників, які вимагають від них більш активних дій”.

Раніше він уже погрожував провести голосування з питання про позбавлення Маккарті його керівних повноважень, якщо спікер не почне розслідування за фактом імпічменту.

Влада Маккарті в Палаті представників була неміцною відтоді, як у січні він обійняв найвищу посаду після 15 турів голосування в Палаті, що є сучасним рекордом. У рамках переговорів, унаслідок яких він отримав молоток, він погодився надати одному члену Конгресу право ініціювати голосування щодо його усунення з посади.

Наразі Маккарті намагається провести через Палату представників низку законопроектів про бюджетні витрати. Ці законопроекти мають бути схвалені Конгресом до кінця вересня, щоб уникнути часткового зупинення роботи уряду США.

Виступ Маккарті на підтримку імпічменту можна розглядати як спробу заручитися підтримкою правих республіканців у Палаті представників напередодні бюджетних баталій.

Однак така стратегія пов’язана з певними ризиками. Республіканці-центристи в конкурентних округах висловлюють занепокоєння щодо агресивного висунення імпічменту, побоюючись, що це відштовхне незалежних і поміркованих виборців, які привели їх до перемоги.

Демократи вже вказують на те, що Маккарті різко критикував лідерку демократів Ненсі Пелосі у 2019 р., коли вона оголосила про проведення розслідування щодо імпічменту Трампа без офіційного голосування.

Хоча наразі Маккарті лише заявив, що схвалює проведення розслідування з питання імпічменту, тиск наростатиме у зв’язку з необхідністю проведення офіційного голосування в Палаті представників, яке встановить правила проведення слухань з питання імпічменту.

Таке голосування поставить центристів до відома – і дасть підґрунтя для нападок з боку демократів на загальних виборах у листопаді 2024 року, зазначає BBC.

Джерело : BBC

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