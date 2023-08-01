Стан енергетики, обстріли РФ та блекаут: чи дійсно ця зима буде гірше попередньої

Оскільки на календарі вже останній місяць літа, то українці дедалі більше з острахом думають про майбутній осінньо-зимовий сезон. У якому стані наша енергетика зараз, ППО, чи буде повний блекаут і чи дійсно буде гірша зима, – читайте далі у матеріалі.

Яка готовність до зими

В Уряді заявили, що до 1 жовтня Україна буде технічно готова до опалювального сезону 2023-2024, а газосховища України вже заповнені на 80%.

– Накопичуємо енергоресурси. Газ у сховищах 11,7 млрд м куб. газу, це 80% від запланованих обсягів. На складах маємо 1,5 млн тонн вугілля із запланованих 1,8 млн тонн, – запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

З початку повномасштабної війни було пошкоджено 716 об’єктів теплопостачання, відновлено — понад 65%. Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100%.

Він зауважив, що від початку року в Україні відремонтували 14,5 тис. км повітряних ліній, відновили понад 60% пошкоджених теплоелектростанцій, ТЕЦ, котелень.

Чи буде РФ обстрілювати енергетику

Не дивлячись на це, в Офісі президента ставляться до майбутньої зими без оптимізму, адже впевнені, що Росія спробує повторити терор енергетичної системи України.

У цьому впевнений президент України Володимир Зеленський, тож, за його словами, головним пріоритетом повинен бути захист енергетичної інфраструктури.

– На урядовому та безпековому рівні ми зробимо все можливе. Відповідальність громад – це максимальне сприяння Силам оборони та безпеки, уряду України, допомога урядовцям у заходах із захисту енергетики, – сказав він.

Також Зеленський наголосив, що громади мають бути максимально готові до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці.

Зі свого боку, радник голови ОП Михайло Подоляк порадив українцям не ховати далеко генератори та взагалі все, що дозволяє виживати під час війни.

– Поки війна не завершиться, усе треба тримати під рукою. Це дуже важливо, – заявив він в інтерв’ю 24 Каналу, говорячи про те, до чого варто готуватися цієї зими.

Він погодився з тим, що стартові позиції енергетичної інфраструктури на початок цієї зими будуть гірші, адже не все вдасться відновити.

– Адже тоді була повноцінна система, збалансована, яка працювала вже десятки років. Росія, по-перше, вивела з енергетичної системи ЗАЕС – не забуваймо. Це величезний обсяг мегават. Окрім того, вона завдала основних ударів по магістральній мережі. Тому стартові позиції гірші, але усвідомлення ризиків нині набагато краще, – запевнив Подоляк.

Чи відключатимуть світло взимку

Не дивлячись на застерігання з боку керівництва країни, Міністерство енергетики України прогнозує надійне забезпечення постачання електрики протягом опалювального сезону, оскільки вважає, що наразі набагато краща українська ППО, ніж була минулого сезону. Тож можуть бути лише тимчасові відключення світла у разі нових атак РФ.

Проте в Укренерго закликали не позбавлятися генераторів, а навпаки потурбуватися про їхній технічний стан та запастись додатковим паливом.

– Ніхто зараз не може сказати, чи будуть блекаути, так само як і ніхто не може дати гарантію, що все буде нормально і ми спокійно, стабільно, в розслабленому режимі пройдемо зиму, – сказав голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький у програмі Подкаст на 11 каналі.

Зі свого боку міський глава Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці під час опалювального сезону можуть бути часткові обмеження з постачанням електрики через навантаження на енергосистему.

– Ми не виключаємо, що можуть бути часткові обмеження (енергопостачання в Києві взимку, – Ред.). Але сподіваємося, що цього не станеться, – зазначив мер столиці.

Чи буде повний блекаут

Керівник сектору Енергетика Офіс ефективного регулювання, ексміністр енергетики Олексій Оржель (2019-2020) говорить, що те, чи буде енергетична ситуація взимку гіршою за попередню, залежить від наявності та частоти атак РФ на енергетичну інфраструктуру. Однак необхідно “мати план Б”.

– Потенційно це залежить від того, наскільки часто росіяни будуть бити по енергетичній інфраструктурі. Якщо вони зосередять свої удари саме по мережах, по об’єктах генерації, ситуація дійсно може бути поганою. На сьогодні відбуваються саме підготовчі роботи, щоб знайти альтернативні джерела. Тобто це великі мобільні генератори, які мають заживити нашу критичну інфраструктуру. Щоб була вода, тепло, – зауважив експерт.

Він додав, що в деяких областях ситуація може бути гіршою, а десь – кращою, але “ми на сьогодні маємо готуватися, щоб мати величезні запаси резервів”.

Своєю чергою аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп ексклюзивно розповів Фактам ICTV, чи буде ця зима гіршою, ніж минулого року. Він зауважує, що відповісти на це питання складно, але точно можна сказати одне – цей сезон буде таким же непростим.

Він зауважив, що наразі стан енергетики гірший, ніж минулого року, до початку обстрілів. Адже, по-перше, тоді функціонувала Запорізька АЕС, а по-друге, кількамісячні російські обстріли завдали суттєвих втрат енергетичній системі України. Аналітик каже, що вже восени всі атомні блоки мають працювати, проте об’єкти теплової генерації не вдасться відновити повністю.

– У нас буде менше потужностей, ніж було. Але за нормальних умов, за відсутності обстрілів з боку РФ, у нас не повинно виникнути проблем. Інша справа, що резонно всі очікують, що цей енергетичний терор продовжиться. І відповідно, через це важко спрогнозувати, якою буде зима. Якщо терор триватиме, вона однозначно буде не простішою, ніж минулого року. Очевидно, що росіяни готуються до терору і будуть накопичувати бойові запаси, ракети, дрони, – говорить Прокіп.

Тут, на думку аналітика, все залежить від погодних умов, інтенсивності обстрілів та ефективності нашої ППО. Тобто цілком імовірно, що будуть планові відключення, але експерт упевнений, що Україна пройде цю зиму.

– Не можна сказати, що ми укомплектовані засобами ППО на такому рівні, щоб запобігти у принципі будь-яким негативним сценаріям проходження зими.

Якщо говорити про ризики відключень світла протягом декількох днів, то фактор погоди буде ключовим.

– Якщо інтенсивність обстрілів буде такою, як наприкінці минулої зими, то, скоріш за все, у нас не буде таких ситуацій, коли по 2-3 дні не було світла. Тут треба віддати належне, що самі енергетики теж знайшли рішення, як керувати енергосистемою так, щоб запобігти системним аваріям. Навіть якщо обстріли будуть, то достатньо висока ймовірність віялових відключень і менша вірогідність системних аварій, коли у нас все зупинялось на 2-3 дні, – додає Прокіп.

На його думку, повного знеструмлення на декілька днів усієї України не буде, хоча це можливо для окремих регіонів.

Крім того, експерт упевнений, що повного блекауту в Україні не станеться.

– Якщо блекаут не стався минулого року, якщо росіяни не змогли нанести такої кількості руйнувань, щоб спричинити системну аварію на кілька тижнів, то, зважаючи на те, що і енергетики підготувалися, і у питанні захисту ми стали більш досвідченими, я би сказав, що найвища доля ймовірності того, що цей сценарій виключений на цю зиму, – зазначає він.

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