Зі списку виключили чотирьох осіб. ЄС на пів року продовжив санкції проти РФ

Рада ЄС вирішила продовжити до 15 березня 2024 року обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за порушення територільної цілісності України.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Зазначено, що існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження поїздок фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, включеним до переліку.

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Загалом санкції продовжать застосовуватися до майже 1 800 фізичних та юридичних осіб у відповідь на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію РФ проти України.

У контексті перегляду санкцій Рада також вирішила виключити зі санкційного списку чотирьох осіб.

– ЄС продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу доти, доки це буде необхідно, – йдеться в заяві.

Раніше прессекретар генсека ООН Антоніу Гутерреша заявив, що санкції з Росії знімати не збираються.

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