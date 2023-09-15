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Валерій Савицький, редактор стрічки

Наступного тижня Зеленський відвідає Генасамблею ООН і зустрінеться з Байденом – ЗМІ

Володимир Зеленський і Джо Байден
Фото: Офіс президента

Наступного тижня президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє NBC News.

– Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня і зустрітися з президентом Джо Байденом, – йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, де саме відбудеться зустріч лідерів – у Нью-Йорку чи в Білому домі. В адміністрації президента США відмовилися давати коментарі.

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Нагадаємо, востаннє Джо Байден і Володимир Зеленський зустрічалися 12 липня на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Лідери обговорили постачання зброї та майбутній вступ України до Альянсу.

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Байден, Генасамблея ООН, Зеленський, США
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