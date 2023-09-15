Наступного тижня Зеленський відвідає Генасамблею ООН і зустрінеться з Байденом – ЗМІ
Наступного тижня президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
Про це повідомляє NBC News.
– Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня і зустрітися з президентом Джо Байденом, – йдеться у повідомленні.
Наразі невідомо, де саме відбудеться зустріч лідерів – у Нью-Йорку чи в Білому домі. В адміністрації президента США відмовилися давати коментарі.
Нагадаємо, востаннє Джо Байден і Володимир Зеленський зустрічалися 12 липня на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Лідери обговорили постачання зброї та майбутній вступ України до Альянсу.
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко