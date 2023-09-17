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Блінкен і Гутерреш обговорили зернову угоду

Ентоні Блінкен
Фото: Офіс президента

Держсекретар США Ентоні Блінкен та Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш обговорили зернову угоду.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Розмова відбулася напередодні 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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– Секретар і Генеральний секретар обговорили широкий спектр питань, включаючи Чорноморську зернову ініціативу, неспровоковану війну Росії проти України та ситуацію із безпекою на Гаїті, – йдеться в повідомленні.

Обговорювалися також пріоритети США на Генеральній Асамблеї, зокрема зміцнення основних принципів Статуту ООН та Загальної декларації прав людини, модернізація ООН для вирішення проблем ХХІ століття, а також зусилля з просування Цілей сталого розвитку ООН.

16 вересня віцепрем’єр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив, що перші два цивільні судна погодилися пройти через тимчасовий коридор до портів України для завантаження агропродукції.

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Антоніу Гутерреш, Ентоні Блінкен, ООН, США, Чорноморська зернова ініціатива
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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