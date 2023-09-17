Блінкен і Гутерреш обговорили зернову угоду

Держсекретар США Ентоні Блінкен та Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш обговорили зернову угоду.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Розмова відбулася напередодні 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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– Секретар і Генеральний секретар обговорили широкий спектр питань, включаючи Чорноморську зернову ініціативу, неспровоковану війну Росії проти України та ситуацію із безпекою на Гаїті, – йдеться в повідомленні.

Обговорювалися також пріоритети США на Генеральній Асамблеї, зокрема зміцнення основних принципів Статуту ООН та Загальної декларації прав людини, модернізація ООН для вирішення проблем ХХІ століття, а також зусилля з просування Цілей сталого розвитку ООН.

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