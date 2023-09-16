Перші цивільні судна погодилися пройти тимчасовим коридором до порту Чорноморськ

Перші два цивільні судна погодилися пройти через тимчасовий коридор до портів України для завантаження агропродукцією.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України Олександр Кубраков.

Після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи Україна відкрила нові тимчасові маршрути для цивільних суден. Досі кораблі проходили цим коридором тільки в напрямку з українських портів.

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А тепер перші судна – балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT – прямують до порту Чорноморськ.

– Після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих через російську агресію суден з портів Одеса, Чорноморськ та Південний балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту Чорноморськ, – наголосив Кубраков.

На кораблі мають завантажити майже 20 тис. тонн пшениці для країн Африки та Азії.

Судна йдуть під прапором Палау. Їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Кубраков нагадав, що тимчасовий коридор почав діяти з 15 серпня. Відтоді ним скористалися п’ять суден: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY та PUMA.

Ці кораблі перебували в українських портах на момент повномасштабного вторгнення РФ і були там заблоковані через війну.

Тим часом Україна передала Туреччині пропозицію відновити Чорноморську зернову ініціативу без участі РФ. Це питання можуть обговорити на полях Генасамблеї ООН.

Крім того, українське зерно почали експортувати альтернативним маршрутом – через порти Хорватії.

Як відомо, Чорноморська зернова ініціатива була узгоджена 22 липня 2022 року. Україна уклала угоду з Туреччиною та ООН. Аналогічну окрему угоду підписала РФ.

Країна-агресор регулярно блокувала роботу зернового коридору, а після 17 липня 2023 року вийшла з ініціативи.

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