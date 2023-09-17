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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Боррель планує обговорити поновлення зернової угоди з генсеком ООН

Боррель планує обговорити поновлення зернової угоди з генсеком ООН
Фото: Урядовий портал

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель планує обговорити відновлення зернової угоди з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це повідомляє пресслужба Євросоюзу.

– У серпні 2022 року ООН зіграла вирішальну роль у полегшенні цієї проблеми, уклавши угоду про Чорноморську зернову ініціативу. Однак у липні минулого року Росія вирішила відмовитися від цієї угоди. Ми будемо обговорювати з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем шляхи та способи її відродження, – заявив Боррель.

Нагадаємо, після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи Україна відкрила нові тимчасові маршрути для цивільних суден.

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зерно

ЄС, Антоніу Гутерреш, Жозеп Боррель, Чорноморська зернова ініціатива
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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