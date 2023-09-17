Боррель планує обговорити поновлення зернової угоди з генсеком ООН
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель планує обговорити відновлення зернової угоди з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
Про це повідомляє пресслужба Євросоюзу.
– У серпні 2022 року ООН зіграла вирішальну роль у полегшенні цієї проблеми, уклавши угоду про Чорноморську зернову ініціативу. Однак у липні минулого року Росія вирішила відмовитися від цієї угоди. Ми будемо обговорювати з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем шляхи та способи її відродження, – заявив Боррель.
Нагадаємо, після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи Україна відкрила нові тимчасові маршрути для цивільних суден.
Перші два цивільні судна погодилися пройти через тимчасовий коридор до портів України для завантаження агропродукцією.
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