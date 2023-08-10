Зернова угода. У ВМС оголосили про нові коридори для суден з українським збіжжям

У Військово-морських силах України повідомили, що згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до або з чорноморських морських портів України.

Попри це зазначають, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації.

– Раніше ці маршрути вже були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом. Міжнародна морська організація закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торгівельному судноплавству в Чорному морі, – йдеться у повідомленні.

Спершу ці маршрути будуть використані для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що до проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

Нагадаємо, що останнє судно з українським збіжжям вийшло з порту Одеса 16 липня.

17 липня Кремль заявив про вихід із зернової угоди. В ніч проти 19 липня Росія цілеспрямовано випустила ракети по зернових терміналах портів Одеса та Чорноморськ. Руйнувань зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra та CMA CGM Group.

Пізніше глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить експортувати зерно, незалежно від бажання Росії.

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