Росія намагається працевлаштувати вагнерівців у нову ПВК Суровікіна – ЦНС

У Росії створили нову приватну військову компанію (ПВК) для переманювання бійців розформованої ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Нова ПВК буде на пряму куруватися Міністерством оборони РФ. Відомство уже направляє своїх емісарів до Білорусі й країн Африки, зокрема Алжиру, Малі та Судану, щоб масово переконувати вагнерівців підписувати контракт зі Збройними силами РФ для вступу у нову приватну військову компанію.

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Відповідальним за створення нової ПВК, за попередніми даними, призначено Сергія Суровікіна.

– Таким чином за підготовлений людський ресурс триває конкуренція між лукашенківською ГардСервіс і новоствореною російською ПВК, – зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин оголосив про похід своїх бійців для захоплення влади у Москві. Наступного дня він домовився з Кремлем про припинення заколоту за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка. За домовленістю, більшість найманців ПВК Вагнера перемістилися у спецтабори на території Білорусі.

Рівно за два місяці, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак, на борту якого перебував Євген Пригожин. 27 серпня у Росії офіційно підтвердили його смерть.

Олександр Лукашенко оголосив, що вагнерівці і далі залишатимуться в Білорусі, а новини про загибель Пригожина на це не вплинуть.

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