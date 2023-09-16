Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
Удар по десантному кораблю та підводному човну РФ: що відомо
Оприлюднено супутникові знімки наслідків атаки ЗСУ на субмарину і корабель РФ у Севастополі
Світ
Валерій Савицький, редактор стрічки

Росія намагається працевлаштувати вагнерівців у нову ПВК Суровікіна – ЦНС

Росія намагається працевлаштувати вагнерівців у нову ПВК Суровікіна – ЦНС
Фото: Факти ICTV

У Росії створили нову приватну військову компанію (ПВК) для переманювання бійців розформованої ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Нова ПВК буде на пряму куруватися Міністерством оборони РФ. Відомство уже направляє своїх емісарів до Білорусі й країн Африки, зокрема Алжиру, Малі та Судану, щоб масово переконувати вагнерівців підписувати контракт зі Збройними силами РФ для вступу у нову приватну військову компанію.

Зараз дивляться

Відповідальним за створення нової ПВК, за попередніми даними, призначено Сергія Суровікіна.

– Таким чином за підготовлений людський ресурс триває конкуренція між лукашенківською ГардСервіс і новоствореною російською ПВК, – зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин оголосив про похід своїх бійців для захоплення влади у Москві. Наступного дня він домовився з Кремлем про припинення заколоту за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка. За домовленістю, більшість найманців ПВК Вагнера перемістилися у спецтабори на території Білорусі.

Рівно за два місяці, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак, на борту якого перебував Євген Пригожин. 27 серпня у Росії офіційно підтвердили його смерть.

Олександр Лукашенко оголосив, що вагнерівці і далі залишатимуться в Білорусі, а новини про загибель Пригожина на це не вплинуть.

Читайте також
Режим Лукашенка створює в Білорусі ПВК на базі вагнерівців – ЦНС
наметове містечко вагнерівців

Міноборони РФ, ПВК, ПВК Вагнера, Суровікін
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Британія внесла ПВК Вагнера в список терористичних організацій
Лондон - Велика Британія
У Росгвардію почали приймати вагнерівців з-поміж колишніх ув’язнених – ISW
ПВК Вагнер
Режим Лукашенка створює в Білорусі ПВК на базі вагнерівців – ЦНС
наметове містечко вагнерівців
У РФ кажуть про атаку безпілотників та катерів на Крим
Росія намагається працевлаштувати вагнерівців у нову ПВК Суровікіна – ЦНС
РФ в межах ротації вивела майже всі свої підрозділи з Білорусі – ДПСУ
Окупаційні війська РФ

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Горить усе: як живуть люди у прифронтовій Павлівці
Росія намагається працевлаштувати вагнерівців у нову ПВК Суровікіна – ЦНС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.09.2023)
Росія намагається працевлаштувати вагнерівців у нову ПВК Суровікіна – ЦНС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.09.2023)
Росія намагається працевлаштувати вагнерівців у нову ПВК Суровікіна – ЦНС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.09.2023)
Росія намагається працевлаштувати вагнерівців у нову ПВК Суровікіна – ЦНС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь