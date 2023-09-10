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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

РФ облаштовує військові бази поблизу кордону з Фінляндією – ЗМІ

РФ облаштовує військові бази поблизу кордону з Фінляндією – ЗМІ
Фото: Depositphotos

Російська Федерація на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську, що межують з Фінляндією, збудувала великі ангари для обслуговування та зберігання техніки.

Про це повідомляє видання Yle.

РФ облаштовує військові бази поблизу кордону з Фінляндією – ЗМІ

Фото: РФ почала облаштовувати військові бази поблизу кордону з Фінляндією (Planet Labs PBC)

Зазначається, що більшість техніки із Петрозаводська перекидають на український фронт.

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– Ці будівельні проєкти – перша відчутна ознака того, що Росія через багато років знову почала інвестувати у військові бази поблизу Фінляндії. До цього протягом багатьох років Росія не інвестувала в прикордонні гарнізони, – пише видання.

У квітні Фінляндія офіційно доєдналася до Організації Північноатлантичного договору. Відтоді до НАТО входить 31 країна.

Фінляндія ухвалила рішення про приєднання до НАТО торік на тлі повномасштабного нападу Росії на Україну, адже має з РФ понад 1300 км кордону.

Нагадаємо, що раніше вступ Фінляндії до НАТО ратифікували парламенти Угорщини та Туреччини.

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Армія Росії, Росія, Фінляндія
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