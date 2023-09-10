РФ облаштовує військові бази поблизу кордону з Фінляндією – ЗМІ

Російська Федерація на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську, що межують з Фінляндією, збудувала великі ангари для обслуговування та зберігання техніки.

Про це повідомляє видання Yle.

Зазначається, що більшість техніки із Петрозаводська перекидають на український фронт.

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– Ці будівельні проєкти – перша відчутна ознака того, що Росія через багато років знову почала інвестувати у військові бази поблизу Фінляндії. До цього протягом багатьох років Росія не інвестувала в прикордонні гарнізони, – пише видання.

У квітні Фінляндія офіційно доєдналася до Організації Північноатлантичного договору. Відтоді до НАТО входить 31 країна.

Фінляндія ухвалила рішення про приєднання до НАТО торік на тлі повномасштабного нападу Росії на Україну, адже має з РФ понад 1300 км кордону.

Нагадаємо, що раніше вступ Фінляндії до НАТО ратифікували парламенти Угорщини та Туреччини.

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