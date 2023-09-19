Це соромно: Зеленський закликав виключити Росію з Радбезу ООН
Президент України Володимир Зеленський закликав виключити Російську Федерацію з Ради безпеки ООН перед виступом на Генасамблеї.
За даними іноземних видань, глава держави розкритикував ООН за те, що Росія продовжує мати владу в ООН, попри ведення повномасштабної та агресивної війни проти України.
– Все ще є – це соромно, та все ж – місце для російських терористів, – сказав Зеленський.
Іноземні журналісти звертають увагу, що Росія є постійним членом Радбезу ООН і має право вето. Під час засідання Генасамблеї ООН має виступити міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
У відповідь на запитання, чи буде президент України залишатися в залі, щоб послухати виступ Лаврова, Зеленський зазначив, що “справді не знає, як це буде”.
Джерело: Tagesschau
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