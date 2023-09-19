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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Це соромно: Зеленський закликав виключити Росію з Радбезу ООН

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський закликав виключити Російську Федерацію з Ради безпеки ООН перед виступом на Генасамблеї.

За даними іноземних видань, глава держави розкритикував ООН за те, що Росія продовжує мати владу в ООН, попри ведення повномасштабної та агресивної війни проти України.

– Все ще є – це соромно, та все ж – місце для російських терористів, – сказав Зеленський.

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Іноземні журналісти звертають увагу, що Росія є постійним членом Радбезу ООН і має право вето. Під час засідання Генасамблеї ООН має виступити міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

У відповідь на запитання, чи буде президент України залишатися в залі, щоб послухати виступ Лаврова, Зеленський зазначив, що “справді не знає, як це буде”.

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Джерело: Tagesschau

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Президент України, Рада Безпеки, Радбез ООН, Росія, Сергій Лавров
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Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

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