Обстріл Харкова і атаки РФ у районі Мар’їнки: 573-й день війни
У Слов’янську, Краматорську і Херсоні прогриміли вибухи
У Слов’янську, Краматорську і Херсоні прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у більшості областей України.
У Раді зареєстровано закон про е-реєстр військовозобов’язаних
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення в Україні електронного реєстру військовозобов’язаних.
– Завданням законопроєкту є уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій, а також спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, – йдеться у законопроєкті №10062.
РФ обстріляли Харків ракетами: наслідки влучань уточнюються
Харків обстріляли російські ракети. За попередньою інформацією, під ворожим ударом опинилася центральна частина міста.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району.
На цю хвилину – без постраждалих, уточнив глава ОВА Олег Синєгубов. Інформація про наслідки влучань уточнюється.
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко