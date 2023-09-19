Обстріл Харкова і атаки РФ у районі Мар’їнки: 573-й день війни

Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

12 Вересня, 16:23

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