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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Обстріл Харкова і атаки РФ у районі Мар’їнки: 573-й день війни

Ключові події
00:38
У Слов’янську, Краматорську і Херсоні прогриміли вибухи
00:12
У Раді зареєстровано закон про е-реєстр військовозобов’язаних
00:08
РФ обстріляли Харків ракетами: наслідки влучань уточнюються
Обстріл Харкова і атаки РФ у районі Мар’їнки: 573-й день війни
19 Вересня, 0:38

У Слов’янську, Краматорську і Херсоні прогриміли вибухи

У Слов’янську, Краматорську і Херсоні прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у більшості областей України.

19 Вересня, 0:12

У Раді зареєстровано закон про е-реєстр військовозобов’язаних

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення в Україні електронного реєстру військовозобов’язаних.

– Завданням законопроєкту є уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій, а також спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, – йдеться у законопроєкті №10062.

19 Вересня, 0:08

РФ обстріляли Харків ракетами: наслідки влучань уточнюються

Харків обстріляли російські ракети. За попередньою інформацією, під ворожим ударом опинилася центральна частина міста.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району.

На цю хвилину – без постраждалих, уточнив глава ОВА Олег Синєгубов. Інформація про наслідки влучань уточнюється.

Війна в Україні
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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