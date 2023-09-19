На засіданні Рамштайн Естонія, Люксембург і Україна створили IT-коаліцію
Естонія, Люксембург та Україна започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ в кіберсфері. Це відбулося під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії. Там зазначають, що роль інформаційно-комунікаційних технологій під час повномасштабної війни важче усвідомити, тому що кінетична діяльність на фронті набагато помітніша.
– Дії в кіберсфері є значними підсилювачами того, що відбувається на фізичному полі бою. Для Естонії – це честь мати можливість використати компетенції електронної держави для підтримки України, – сказав міністр оборони країни Ханно Певкур.
Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров зазначив, що ІТ-коаліція зосереджуватиметься на гарантуванні безпечної та стійкої ІТ-інфраструктури для Сил оборони України. Це дасть можливість ЗСУ стати ефективнішими та дієвішими на фронті.
Окрім Естонії, Люксембургу та України, під час презентації ІТ-коаліції Декларацію про наміри також підписали Бельгія, Литва і Данія.
Джерело: Міноборони Естонії
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