Виступ в ООН та зустріч із Байденом: що відомо про візит Зеленського до США

Цього тижня світові лідери зібралися в Нью-Йорку на 78-му Генеральну Асамблею ООН. Уперше від початку повномасштабної війни на захід прибув президент України Володимир Зеленський.

Що обговорюватимуть на Генасамблеї, де виступатиме та з ким зустрінеться український лідер – далі в матеріалі.

Тиждень високого рівня Генасамблеї ООН: учасники та теми

У понеділок, 18 вересня, в Нью-Йорку розпочався дводенний саміт щодо виконання Порядку денного ООН на період до 2030 року та 17 Цілей сталого розвитку (як-от подолання бідності та голоду, міцне здоров’я та благополуччя, якісна освіта, гендерна рівність тощо).

У вівторок, 19 вересня, стартують загальні дебати Генасамблеї ООН високого рівня, які триватимуть до 26 вересня. Офіційна тема дебатів звучить так: Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо Порядку денного на період до 2030 року та його Цілей сталого розвитку задля миру, процвітання, прогресу та сталого розвитку для всіх.

У штаб-квартирі ООН зберуться понад 140 очільників держав та урядів. Як зазначає телеканал CNN, також очікуються виступи шести віцепрезидентів, чотирьох заступників прем’єр-міністрів і понад 30 міністрів.

Цікавим моментом є відсутність цього року лідерів чотирьох із п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Франції, Великої Британії, Китаю та Росії. Захід відвідає лише президент США Джо Байден. Замість Сі Цзіньпіна Китай представляє віцепрезидент КНР Хань Чжен.

Відсутність диктатора РФ Володимира Путіна була очікуваною, з огляду на загрозу арешту через ордер Міжнародного кримінального суду. Росію в ООН представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Лідер Франції Еммануель Макрон, який був постійним учасником дебатів Генасамблеї, очікує на візит короля Великої Британії Чарльза ІІІ. А британський прем’єр Ріші Сунак послався на насичений графік, інформує агентство AP.

Очікується, що війна РФ проти України стане одним із ключових пунктів порядку денного Генасамблеї ООН. Світові лідери також обговорять низку інших глобальних тем і проблем: ситуацію на Африканському континенті, зміни клімату, боротьбу з бідністю та нерівністю, економічну нестабільність, стихійні лиха, запобігання пандеміям.

– Ми використаємо цьогорічний тиждень високого рівня, щоб пояснити нашу непохитну підтримку України та згуртувати країни з усіх куточків світу на захист статуту ООН і відмови від російського неоімперіалізму. Ми не можемо повернутися до світу, де “сила має право”. Це поставило б під загрозу безпеку всіх націй, великих і малих, – наголосив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН

Володимир Зеленський разом із першою леді України Оленою Зеленською прибули до США напередодні, 18 вересня.

Виступ українського лідера на Генасамблеї ООН планується 19 вересня, орієнтовно в першій половині дня. Дебати стартують о 9:00 за місцевим часом (о 16:00 за Києвом).

Це буде перший особистий виступ Зеленського з трибуни ООН від початку великої війни. Минулого року президент підключався до засідання дистанційно.

Як пояснювали в Офісі президента, Зеленський говоритиме про українську формулу миру, створення спецтрибуналу над РФ, а також про компенсаційний механізм відшкодування втрат, завданих російською агресією.

Крім того, 19 вересня планується участь президента в Саміті цілей сталого розвитку.

– Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН, – наголосив Володимир Зеленський після прибуття до США.

Засідання Радбезу ООН 20 вересня

У середу, 20 вересня, відбудеться відкрите засідання Ради Безпеки ООН за участю президента Володимира Зеленського.

На ньому обговорюватимуть повномасштабну агресію РФ проти України, притягнення Росії до юридичної відповідальності за вчинені воєнні злочини.

Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц планує “розповісти про всі жахи війни та масштаби порушень міжнародного права, а також ще раз нагадати про те, що продовольча та енергетична кризи в світі й глобальна інфляція є виключно наслідком російських дій”.

На спецзасіданні Ради Безпеки щодо України Володимир Зеленський може перестрітися з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, якщо російський міністр наважиться відвідати захід.

Зеленський уже прокоментував цей момент журналістам у США. Він звернув увагу, що саме ООН визначає формат своїх заходів.

Очікується, що президент США Джо Байден закличе розширити Раду безпеки ООН, включивши п’ять або шість нових постійних членів, зокрема Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та ПАР. Реформа Радбезу потребуватиме внесення змін до Статуту ООН.

Зустрічі Зеленського на полях Генасамблеї ООН

19 вересня на полях сесії Генасамблеї очікуються переговори президента України та польського лідера Анджея Дуди. Президенти, серед іншого, обговорять питання експорту українського зерна, на який Варшава наклала ембарго.

За даними західних ЗМІ, 20 вересня в Нью-Йорку вперше особисто зустрінуться Володимир Зеленський та президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва.

The Guаrdian припускає, що український лідер спробує переконати співрозмовника в тому, що події в Україні важливі для всього світу, не лише для Європи.

Крім того, має відбутися зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

The meeting of @IsraeliPM and @ZelenskyyUa will take place in NY in the next few days during the UN GA pic.twitter.com/X3yaELRRrh

— Michael Brodsky (@michael_brodsk) September 12, 2023