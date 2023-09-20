Зерновий конфлікт між Україною та Польщею: чи вплине на допомогу ЗСУ та коли завершиться

Після того, як Польща вирішила продовжити ембарго на українську агропродукцію після 15 вересня, конфлікт через зерно набуває обертів.

Так, 18 вересня Україна подала позови до СОТ проти країн, які заборонили імпорт української агропродукції.

Міністр економіки та торгівлі України Тарас Качка також попередив, що Україна може запровадити ембарго на помідори, цибулю, капусту та яблука з Польщі.

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У свою чергу прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пригрозив, що Варшава розширить заборону на імпорт українських продуктів, якщо Україна “буде ескалувати конфлікт”.

Політолог Олег Саакян у коментарі Фактам ICTV розповів, чи вплине зерновий конфлікт на допомогу Україні та коли очікувати вирішення суперечки.

– Звісно, безслідно це загострення не пройде, але все буде залежати від того, на як довго воно затягнеться, і яка буде знайдена формула виходу з цього деструктивного маховика двосторонніх відносин, – зауважив він.

Наразі серйозних ризиків для воєнної безпекової допомоги Україні у ключових питаннях немає, оскільки питання протистояння Росії відноситься і до стратегічного інтересу Польщі.

Саакян зауважив, що сьогоднішня криза в українсько-польських відносинах підігрівається, використовується, та відбувається в контексті виборчої кампанії в Польші.

– Якщо говорити про можливість ескалації торгівельних війн, використання фактору українських громадян різних хвиль міграції на території Польщі, то все це, звісно, піде в бій… Як відомо, для перемоги у виборах всі методи вважаються прийнятними, – сказав політолог.

Водночас експерт прогнозує, що після завершення парламентських виборів у Польщі, що відбудуться 15 жовтня, ситуація врівноважиться – питання лише в якій конструкції та з яким результатом для України.

– Не варто очікувати, що ситуація сама по собі розсмокчеться і повернеться до стану, якою була до цього. Це потребуватиме серйозних зусиль, але є шанси та можливості навіть до того, щоб з цього загострення вийшли і Україна, і Польща сильнішими, – вважає Саакян.

Так, по завершенню виборів можна очікувати якихось нових ініціатив, які виведуть українські відносини на новий, більш раціональний та усвідомлений рівень співпраці.

Раніше в уряді Польщі заявили про можливе скорочення фінансової підтримки українців, які втекли від агресії РФ.

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