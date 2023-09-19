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Ердоган заявив, що довіряє Росії так само, як і Заходу

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що довіряє Заходу та Росії однаково.

Про це він повідомив в інтерв’ю PBS.

– Росія надійна настільки ж, наскільки і Захід. Останні пів століття ми чекали на порозі ЄС. І зараз я довіряю Росії настільки ж, наскільки я довіряю Заходу, – сказав він.

Ердоган також вважає, що російський диктатор Володимир Путін виступає за “якнайшвидше припинення війни”.

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– Нам би дуже хотілося сподіватися, що війна закінчиться якнайшвидше. І Путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни, – повідомив турецький лідер.

Водночас він висловив припущення, що війна РФ проти України триватиме ще довго.

За словами Ердогана, його політика “полягає у встановленні контактів із країнами всього світу на основі безпрограшного сценарію”. Він висловив упевненість, що відносини Туреччини та Росії будуть такими ж хорошими, як і відносини Туреччини та США.

Раніше Ердоган заявив, що Туреччина може відмовитися від майбутнього членства в ЄС.

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ЄС, Війна в Україні, Реджеп Ердоган, Росія, Туреччина
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