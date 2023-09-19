Ердоган заявив, що довіряє Росії так само, як і Заходу
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що довіряє Заходу та Росії однаково.
Про це він повідомив в інтерв’ю PBS.
– Росія надійна настільки ж, наскільки і Захід. Останні пів століття ми чекали на порозі ЄС. І зараз я довіряю Росії настільки ж, наскільки я довіряю Заходу, – сказав він.
Ердоган також вважає, що російський диктатор Володимир Путін виступає за “якнайшвидше припинення війни”.
– Нам би дуже хотілося сподіватися, що війна закінчиться якнайшвидше. І Путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни, – повідомив турецький лідер.
Водночас він висловив припущення, що війна РФ проти України триватиме ще довго.
За словами Ердогана, його політика “полягає у встановленні контактів із країнами всього світу на основі безпрограшного сценарію”. Він висловив упевненість, що відносини Туреччини та Росії будуть такими ж хорошими, як і відносини Туреччини та США.
Раніше Ердоган заявив, що Туреччина може відмовитися від майбутнього членства в ЄС.
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Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.Христина Величанська