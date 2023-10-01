Технологічний марафон: NYT дізнались, як Китай створює перешкоди для Україні у закупці дронів

З 1 вересня в Китаї діють нові правила щодо обмеження експортованих компонентів для безпілотників, які широко поширені в російсько-українській війні.

Як зазначає газета The New York Times, це може суттєво вплинути на перебіг бойових дій, оскільки як Україна, так і Росія широко використовують дрони у війні.

Газета відзначає високу ефективність споживчих БпЛА, які українські військові успішно модифікують у війні. Однак запчастини для цих дронів під час модифікації швидко закінчуються у зв’язку з масовим використанням безпілотників, а пошук нових поставок стає окремою проблемою.

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– Вночі ми виконуємо завдання з бомбардування, а вдень думаємо, як отримати нові безпілотники. Це постійний пошук, – каже 44-річний Олесь Маляревич, офіцер 92-ї механізованої бригади.

Як жоден інший конфлікт в історії людства, війна в Україні – це війна безпілотників, пише NYT.

– Це означає зростаючу залежність від постачальників літальних апаратів – зокрема, від Китаю. У той час як Іран і Туреччина виробляють великі безпілотники військового призначення, що використовуються Росією і Україною, дешеві споживчі безпілотники, що стали повсюдним явищем на лінії фронту, в основному поставляються з Китаю, найбільшого в світі виробника цих пристроїв, – пише видання.

Це, зазначає NYT, дає КНР прихований вплив у війні, який ведеться частково за допомогою споживчої електроніки.

У міру того як українці розглядали всі різновиди безпілотників і переробляли їх під зброю, їм доводилося шукати нові шляхи для підтримання поставок і подальшого вдосконалення цих пристроїв. Однак ці зусилля наштовхуються на нові перешкоди, оскільки китайські постачальники скоротили свої продажі, оскільки з 1 вересня набули чинності нові китайські правила, що обмежують експорт компонентів безпілотників.

– Ми вивчаємо всі можливі способи експорту безпілотників з Китаю, тому що, що б не говорили, вони виробляють там найбільше, – сказав Маляревич, який допомагає знайти постачальників безпілотників для свого підрозділу.

Уже понад десять років китайські компанії, такі як DJI, EHang і Autel, випускають безпілотники в постійно зростаючих масштабах. Наразі вони виробляють мільйони дронів на рік для фотографів-аматорів, любителів активного відпочинку та професійних відеографів, значно випереджаючи інші країни.

За даними дослідницької групи DroneAnalyst, найбільший китайський виробник дронів DJI займає понад 90% світового ринку споживчих безпілотників.

Як зазначає NYT з посиланням на аналіз даних про торгівлю та інтерв’ю з більш ніж десятком українських виробників дронів, пілотів та інструкторів, останніми місяцями китайські компанії скоротили продажі дронів і комплектуючих українцям.

– Китайські фірми, які все ще готові продавати, часто вимагають від покупців використання складних мереж посередників, аналогічних тим, які Росія використовує для обходу американського і європейського експортного контролю, – пише видання.

Також газета вказує, що деякі українці змушені просити, позичати і перевозити контрабандою те, що необхідно для поповнення збитих з неба БпЛА.

За даними британського аналітичного центру з питань безпеки Royal United Services Institute (RUSI), Україна втрачає приблизно 10 тис. безпілотників на місяць.

Як пише NYT, багато хто побоюється, що нові правила КНР, що обмежують продаж компонентів для безпілотників, можуть посилити проблеми з поставками в Україну протягом зимового періоду.

При цьому такі перешкоди грають на руку Росії. Згідно з даними торговельної статистики, прямі поставки безпілотників китайськими компаніями в Україну цього року до червня становили трохи більше ніж $200 тис., пише NYT. За той самий період Росія отримала від китайських торгових компаній прямі поставки безпілотників на суму щонайменше $14,5 млн.

Україна, як і раніше, отримує безпілотники і комплектуючі китайського виробництва на мільйони, але більшість із них надходить від європейських посередників, згідно з офіційними даними російської та української митних служб, отриманими від стороннього постачальника.

Українські солдати, змушені з перших днів війни стати електронними майстрами, тепер повинні бути ще й любителями управляти ланцюжками поставок.

Маляревич каже, що членам його підрозділу довелося самостійно шукати гроші на купівлю нових антен для розвідувальних безпілотників, щоб запобігти російським радіоперешкодам.

– Нам доводиться винаходити все більш складні ланцюжки поставок. Нам доводиться переконувати китайські заводи допомогти нам із комплектуючими, бо вони не дуже-то охоче нам допомагають, – каже Марія Берлінська, експертка з бойових дронів і керівниця проєкту Дрони перемоги, що навчає військовослужбовців використанню цієї техніки.

За її словами, перемога у війні перетворилася на “технологічний марафон”.

Зі свого боку засновник компанії Reactive Drone з Дніпра Олексій Колесник, компанія якого зобов’язана своїм існуванням промисловій політиці Китаю, каже, що поки що комплектуючих вистачає, але в майбутньому ситуація може погіршитися.

Компанія Reactive Drone була заснована 2017 року Колесником і його друзями після того, як китайські субсидії призвели до надлишку комплектуючих для безпілотників, вироблених там. Скориставшись цим, Колесник став постачати деталі для власних сільськогосподарських безпілотників, які потім продавав фермерам, які використовували їх для розпилення пестицидів на сході України.

За його словами, нові експортні правила можуть ускладнити отримання камер нічного бачення, необхідних для нових безпілотників.

– Навіть коли ви бачите ярлики на кшталт Америка або Австралія на компоненті, то все одно це виробляється в Китаї. Створити щось, що могло б ефективно замінити Китай, це дійсно майже неможливо, – каже він.

Сьогодні українці конкурують із росіянами за купівлю FPV-дронів у китайських фірм, які готові продавати їх напряму. Росіяни часто мають перевагу, оскільки можуть робити вищі ставки та замовляти більші партії. Крім того, продаж росіянам політично безпечніший для китайських компаній, пише NYT.

Українська компанія Escadrone, що постачає безпілотники, вже давно закуповує в Китаї комплектуючі для складання літальних апаратів. Засновник компанії, який назвав тільки своє ім’я Андрій, побоюючись переслідувань з боку Росії, каже, що стимули для отримання прибутку змушують китайські компанії продавати продукцію обом сторонам.

– Мені китайські компанії кажуть, що вони ненавидять росіян, а Україна – найкраща. А потім я бачу їхні двигуни і на російських безпілотниках, – сказав він.

Видання резюмує, що замінити Китай як джерело безпілотників, таких як FPV або дрони Mavic, буде непросто, але попередні ознаки свідчать, що Україна знаходить комплектуючі з Європи, США та інших країн, таких як Тайвань, для деяких сучасних безпілотників.

Крім того, як додає NYT, компанія Укрспецсистеми, що виробляє розвідувальні безпілотники з фіксованим крилом, заявила, що проблеми з поставками з Китаю змусили її звернути увагу на інші країни.

Фото: АрміяІнформ

Джерело : NYT

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