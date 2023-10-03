Європарламент підтримав поправки до бюджету ЄС: вони передбачають €50 млрд для України

У вівторок, 3 жовтня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку пропозицій Єврокомісії переглянути багаторічний бюджет ЄС на 2021-2027 роки, які, зокрема, містять положення про утворення спеціального Українського фонду в €50 млрд.

Голосування відбулося під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

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За – проголосували 393 депутати, проти – 136, ще 92 політики утрималися.

– Європейський парламент…. Підтверджує той факт, що цей перегляд (бюджету, – Ред.) має бути сфокусований на численних наслідках російської агресивної війни проти України, на зміцненні відкритої стратегічної автономії й суверенітету Європейського Союзу та на наданні ЄС адекватної гнучкості для відповіді на кризи, – йдеться у резолюції.

Документ містить окремий розділ, який присвячено наданню довгострокової підтримки Україні у боротьбі проти російських окупантів.

– Європарламент вітає пропозицію Європейської комісії з довгострокового структурного рішення для розв’язання фінансових потреб України та його прив’язки до бюджету ЄС, що покриватиме підтримку макрофінансової стабільності, інвестиційного середовища та фінансування середньострокового й довгострокового відновлення та відбудови, проведення реформ, що пов’язані із входженням (до ЄС) і розвитку адміністративних спроможностей, – зазначається в документі.

Водночас Європарламент окремо наголошує, що такий довгостроковий інструмент є єдино можливим шляхом для залучення інших донорів та забезпечення ефективних і цілеспрямованих витрат в інтересах України та її народу.

Зазначається, що депутати наполягають, що Українських фонд у межах багаторічного бюджету ЄС має бути ухвалений “так швидко, як це можливо”, відразу після ухвалення уточнень до MFF (багаторічної фінансової перспективи ЄС).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні повідомив, що під час візиту очільників МЗС Європейського Союзу до Києва було порушено питання про повноправне приєднання України до ЄС.

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