Україна може почати переговори щодо приєднання до ЄС вже цього року – Зеленський
Під час візиту глав МЗС Європейського Союзу до Києва було порушено питання про повноправне приєднання України до ЄС.
Про це під час свого традиційного відеозвернення повідомив президент України Володимир Зеленський.
– Наша ключова інтеграційна мета – цього року вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи – сім рекомендацій Єврокомісії, – сказав голова держави.
Крім того, він зауважив, що дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України, щодо початку переговорів і з боку Європейського Союзу, усіх держав-членів.
Також під час зустрічі з дипломатами ЄС обговорили захист нашої держави та санкційну політику проти РФ.
– Сьогодні ми приділили окрему увагу питанню про санкції. Про намагання Росії обійти санкції. Вважаю, що на кожну спробу Росії обманути санкційні режими та міжнародне право потрібна потужна відповідь світу, – сказав Зеленський.
Також, за словами голови держави, доволі змістовно говорили про роботу наших портів, про безпеку в Чорному морі. Окремо постало питання про зерновий експорт і продовольчу стабільність у світі.
– Окремо обговорили посилення ППО. Дякую партнерам за розуміння, – додав Зеленський.
Більше зі звернення президента дивіться у відео.
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