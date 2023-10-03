Військова допомога, відновлення та членство України в ЄС: що обговорили на зустрічі МЗС ЄС у Києві

Активізувати роботу над юридичними формулюваннями, щоб Україна змогла отримати заарештовані російські активи та почати предметну роботу над 12 пакетом антиросійських санкцій, із таким закликом звернувся до міністрів закордонних справ ЄС головний український дипломат Дмитро Кулеба. Міністри з’їхалися до Києва на неформальну зустріч.

Зустріч міністрів закордонних справ ЄС в Києві – історична, адже її вперше проводять за межами Євросоюзу. Це щоб продемонструвати підтримку Україні, переконаний очільник МЗС.

– Це історична подія, тому що вперше в історії Рада міністрів закордонних справ збирається за межами своїх нинішніх кордонів Європейського Союзу, але в межах майбутніх кордонів Європейського Союзу, і це саме по собі є посланням про підтримку. Я дуже вдячний за підтримку, яку Євросоюз надає Україні, – зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Військова підтримка, Формула миру Володимира Зеленського та шлях до євроінтеграції – одні з провідних тем зустрічі. Та головне – це жест прихильності, який демонструє ЄС, сказав Жозеп Боррель.

– Ця війна має глибокі наслідки для всього світу. Але для нас, європейців, це реальна загроза. Можливо, це не зрозуміло для усіх у світі. Але для нас це так видається. Дозвольте мені повторити – це реальна загроза. Саме тому ми маємо продовжувати підтримку, – зауважив верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель.

Українські військові потребують більше якісної зброї, переконана виконувачка обов’язків міністра закордонних справ Нідерландів. Ганке Брюїнс Слот також закликала притягти росіян до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини.

Росія підриває продовольчу безпеку, а її регулярні атаки на південні порти – це воєнні злочини, які загрожують і Румунії, вважає міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску. Вона додала, що її країна продовжить допомагати Україні з транзитом зернових і нагадала, що на цей час через шляхи солідарності у Румунії провезли до 25 млн тонн українського збіжжя. Водночас Україна закликала європейські країни долучитись до зернового коридору без Росії.

Створити парасольку протиповітряної оборони та захистити критичну інфраструктуру України закликала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Також вона переконана: Україні місце в Євросоюзі.

Крім військової допомоги, важлива й відбудова України. Данія анонсувала цього тижня відкриття представництва для відновлення в Миколаєві, а Латвія готова відбудувати соціальну інфраструктуру Чернігівщини. Український президент вдячний європейцям за підтримку і заявив, що наступними кроками має стати активна оборонна підтримка та долучення нових країн до формули миру.

– Я впевнений, що Україна та увесь вільний світ здатні перемогти у цьому протистоянні. Але наша з вами перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці: що більше буде наших з вами сильних і принципових кроків, то швидше закінчиться війна. Справедливо закінчиться, – відзначив президент України Володимир Зеленський.

Засідання, яке зібрало європейських високопосадовців в Києві – неформальне, тож і фінішні рішення будуть ухвалені пізніше. Утім вже зараз європейська спільнота обіцяє й надалі підтримувати Україну у війні з російською агресією. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі заявив, що у європейських столицях є консенсус стосовно майбутнього членства України.

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