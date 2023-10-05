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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Росія планує розмістити в Абхазії базу ВМФ

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

Росія планує розмістити свою військово-морську базу на узбережжі Чорного моря на території невизнаної Абхазії.

Самопроголошений президент Абхазії Аслан Бжанія повідомив про підписання з РФ відповідної угоди.

За його словами, постійна база Військово-морського флоту РФ найближчим часом з’явиться в Очамчирському районі.

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– Все це спрямовано на підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії, і така взаємодія буде продовжуватися. Є також речі, про які я не можу говорити, – сказав він виданню Известия.

У МЗС Грузії вже висловили занепокоєння у зв’язку із заявами Бжанії та назвали плани щодо розміщення постійного пункту базування ВМФ Росії в Абхазії грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності Грузії та черговою спробою легітимізувати незаконну окупацію Абхазії і Цхінвальського регіону.

Республіка Абхазія – регіон Грузії, який з 2008 року перебуває під гібридною окупацією Росії.

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російські солдати

Джерело: Sky News
Абхазія, Війна в Україні, військова база, Грузія, Росія, Росія-Грузія, Чорне море
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