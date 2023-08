Ми маємо припинити цикл російської агресії. Європа підтримала Грузію у 15-ту річницю вторгнення РФ

У 15-ту річницю вторгнення Росії в Грузію низка країн виступили з заявами на підтримку Тбілісі.

– Україна поруч з грузинським народом та підкреслює свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії у межах міжнародно визнаних кордонів, – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

15 years ago #Russia invaded #Georgia. ????????regions, Abkhazia and Tskhinvali region/South Ossetia, remain occupied by ????????troops. #Ukraine stands with Georgian people and reiterates its support for sovereignty and territorial integrity of ???????? within internationally recognized borders. — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) August 7, 2023

Президент Євроради Шарль Мішель запевнив, що підтримка ЄС суверенітету і територіальної цілісності Грузії залишається незмінною навіть через 15 років після окупації грузинської території.

– Ми підтримуємо хоробрий народ Грузії, який обрав проєвропейський шлях і курс на НАТО, – написав він.

It’s been 15 years since Russia’s invasion of #Georgia. 15 years later, the EU’s support to ????????’s territorial integrity and sovereignty remains steadfast. We stand with the courageous people of Georgia who have chosen a pro-EU and pro-NATO path. — Charles Michel (@CharlesMichel) August 7, 2023

У свою чергу президент Литви Гітанас Науседа засудив дії РФ та закликав її вивести війська як з України, так і з Грузії.

Lithuania condemns Russia’s occupation of Georgia’s territory 15 years ago. We have always supported ????????sovereignty&territorial integrity. Today,???????? is defending its freedom from the same aggressor. We call on Russia to withdraw its forces from territories of Georgia and Ukraine. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 7, 2023

Премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас зазначила, що звірства та порушення міжнародного права тривають.

– Ми повинні припинити цикл російської агресії. Естонія продовжує підтримувати територіальну цілісність Грузії, – наголосила вона.

15 years ago today, #Russia started its aggression against #Georgia. 20% of Georgian territory remains occupied. Atrocities and violation of international law continue. We must end Russia’s cycle of aggression. Estonia continues to support Georgia’s territorial integrity. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 7, 2023

15 років тому війська РФ увійшли на територію Грузії. За результатами війни Тбілісі втратив контроль над Абхазією та Південною Осетією.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.