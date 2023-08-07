Ми маємо припинити цикл російської агресії. Європа підтримала Грузію у 15-ту річницю вторгнення РФ
У 15-ту річницю вторгнення Росії в Грузію низка країн виступили з заявами на підтримку Тбілісі.
– Україна поруч з грузинським народом та підкреслює свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії у межах міжнародно визнаних кордонів, – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.
15 years ago #Russia invaded #Georgia. ????????regions, Abkhazia and Tskhinvali region/South Ossetia, remain occupied by ????????troops. #Ukraine stands with Georgian people and reiterates its support for sovereignty and territorial integrity of ???????? within internationally recognized borders.
— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) August 7, 2023
Президент Євроради Шарль Мішель запевнив, що підтримка ЄС суверенітету і територіальної цілісності Грузії залишається незмінною навіть через 15 років після окупації грузинської території.
– Ми підтримуємо хоробрий народ Грузії, який обрав проєвропейський шлях і курс на НАТО, – написав він.
It’s been 15 years since Russia’s invasion of #Georgia.
15 years later, the EU’s support to ????????’s territorial integrity and sovereignty remains steadfast.
We stand with the courageous people of Georgia who have chosen a pro-EU and pro-NATO path.
— Charles Michel (@CharlesMichel) August 7, 2023
У свою чергу президент Литви Гітанас Науседа засудив дії РФ та закликав її вивести війська як з України, так і з Грузії.
Lithuania condemns Russia’s occupation of Georgia’s territory 15 years ago.
We have always supported ????????sovereignty&territorial integrity.
Today,???????? is defending its freedom from the same aggressor. We call on Russia to withdraw its forces from territories of Georgia and Ukraine.
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 7, 2023
Премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас зазначила, що звірства та порушення міжнародного права тривають.
– Ми повинні припинити цикл російської агресії. Естонія продовжує підтримувати територіальну цілісність Грузії, – наголосила вона.
15 years ago today, #Russia started its aggression against #Georgia.
20% of Georgian territory remains occupied. Atrocities and violation of international law continue.
We must end Russia’s cycle of aggression. Estonia continues to support Georgia’s territorial integrity.
— Kaja Kallas (@kajakallas) August 7, 2023
15 років тому війська РФ увійшли на територію Грузії. За результатами війни Тбілісі втратив контроль над Абхазією та Південною Осетією.