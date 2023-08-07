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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ми маємо припинити цикл російської агресії. Європа підтримала Грузію у 15-ту річницю вторгнення РФ

російські солдати
Фото: Depositphotos

У 15-ту річницю вторгнення Росії в Грузію низка країн виступили з заявами на підтримку Тбілісі.

– Україна поруч з грузинським народом та підкреслює свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії у межах міжнародно визнаних кордонів, – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Президент Євроради Шарль Мішель запевнив, що підтримка ЄС суверенітету і територіальної цілісності Грузії залишається незмінною навіть через 15 років після окупації грузинської території.

– Ми підтримуємо хоробрий народ Грузії, який обрав проєвропейський шлях і курс на НАТО, – написав він.

У свою чергу президент Литви Гітанас Науседа засудив дії РФ та закликав її вивести війська як з України, так і з Грузії.

Премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас зазначила, що звірства та порушення міжнародного права тривають.

– Ми повинні припинити цикл російської агресії. Естонія продовжує підтримувати територіальну цілісність Грузії, – наголосила вона.

15 років тому війська РФ увійшли на територію Грузії. За результатами війни Тбілісі втратив контроль над Абхазією та Південною Осетією.

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Грузія, Росія, Росія-Грузія
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