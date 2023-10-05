Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Ударил по лицу и в сердце: на Киевщине мужчина из-за ревности убил дочь и напал на сына
Мир
Валентина Летяк, редактор ленты

Россия планирует разместить в Абхазии базу ВМФ

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

Россия планирует разместить свою военно-морскую базу на побережье Черного моря на территории непризнанной Абхазии.

Самопровозглашенный президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о подписании с РФ соответствующего соглашения.

По его словам, постоянная база Военно-морского флота РФ в ближайшее время появится в Очамчирском районе.

Сейчас смотрят

— Все это направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии, и такое взаимодействие будет продолжаться. Есть также вещи, о которых я не могу говорить, — сказал он изданию Известия.

В МИД Грузии уже выразили обеспокоенность в связи с заявлениями Бжании и назвали планы о размещении постоянного пункта базирования ВМФ России в Абхазии грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередной попыткой легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.

Республика Абхазия — регион Грузии, который с 2008 года находится под гибридной оккупацией России.

Читайте также
Мы должны прекратить цикл российской агрессии. Европа поддержала Грузию в 15-ю годовщину вторжения РФ
російські солдати

Источник: Sky News
Абхазія, Война в Украине, військова база, Грузия, Росія, Россия-Грузия, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Абсолютно сознательный теракт: Зеленский обещает ответ на удар по магазину на Харьковщине
Володимир Зеленський
Тюрьма или фронт: какая ответственность за попытку незаконного пересечения границы мужчинами
прикордонники ДПСУ
ПВО, РСЗО, бронетехника. Умеров обсудил с министром обороны Германии потребности Украины
Борис Пісторіус
Взяли ручки и записали: реакция участников саммита на слова Зеленского о нападении РФ на другие страны
Дмитро Кулеба
49 погибших. РФ обстреляла кафе и магазин в селе Гроза Харьковской области
Обстріл села Гроза

Загрузка

Игры
Видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

Оксана Лотоцкая
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Россия планирует разместить в Абхазии базу ВМФ
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Россия планирует разместить в Абхазии базу ВМФ
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Россия планирует разместить в Абхазии базу ВМФ
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Россия планирует разместить в Абхазии базу ВМФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь