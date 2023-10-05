Россия планирует разместить в Абхазии базу ВМФ
Россия планирует разместить свою военно-морскую базу на побережье Черного моря на территории непризнанной Абхазии.
Самопровозглашенный президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о подписании с РФ соответствующего соглашения.
По его словам, постоянная база Военно-морского флота РФ в ближайшее время появится в Очамчирском районе.
— Все это направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии, и такое взаимодействие будет продолжаться. Есть также вещи, о которых я не могу говорить, — сказал он изданию Известия.
В МИД Грузии уже выразили обеспокоенность в связи с заявлениями Бжании и назвали планы о размещении постоянного пункта базирования ВМФ России в Абхазии грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередной попыткой легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.
Республика Абхазия — регион Грузии, который с 2008 года находится под гибридной оккупацией России.
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