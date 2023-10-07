Напад на Ізраїль: що таке рух ХАМАС, яка його мета та хто його підтримує

Зранку в суботу, 7 жовтня, палестинське терористичне угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Гази, завдало масованого ракетного удару по Ізраїлю. Крім того, бойовики прорвалися на ізраїльську територію.

Наразі відомо про сотні загиблих та поранених ізраїльтян. За даними Збройних сил Ізраїлю, бойовики випустили понад 2,2 тис. ракет.

Що відомо про ХАМАС, його цілі та хто його підтримує – далі в матеріалі.

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Що відомо про рух ХАМАС

ХАМАС – це палестинський ісламістський рух і водночас терористична організація, яка є противником Ізраїлю. Це найбільше з кількох палестинських ісламістських воєнізованих угруповань.

Його назва є арабською абревіатурою і розшифровується як Ісламський рух опору.

Радикальний рух ХАМАС був заснований у 1987 році після початку Першої палестинської інтифади – повстання палестинських арабів проти контролю Ізраїлю над Західним берегом річки Йордан та сектором Гази.

Одним із засновників та духовним лідером руху ХАМАС вважається палестинський шейх Ахмед Ісмаїл Ясин, убитий у 2004 році. В заснуванні також брали участь радикально налаштовані представники ісламської організації Брати-мусульмани.

Як зазначає агентство ВВС, після створення ХАМАС визначив два ключові напрямки діяльності:

збройна боротьба проти Ізраїлю, яку здійснює воєнізоване крило руху – бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам;

реалізація програм соціальної підтримки для палестинців.

А з 2005 року ХАМАС включився в політичні процеси в частково визнаній Палестинській автономії (займає території сектору Гази та Західного берегу річки Йордан). У той же період Ізраїль вивів своїх військових та поселенців із сектору Гази.

У 2006 році ХАМАС виграв вибори в законодавчі органи та зміцнив свій вплив у Газі, витіснивши звідти рух ФАТХ, головою якого є лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас.

Тож тепер ХАМАС утримує контроль у секторі Гази, а ФАТХ на чолі з Аббасом контролює Західний берег Йордану.

Від початку існування ХАМАС перебував в опозиції до Руху за національне визволення Палестини (ФАТХ).

Так, у 1993 році засновник ФАТХ Ясір Арафат домовився про мир з Ізраїлем, зупинивши повстання палестинців (Першу інтифаду). ХАМАС не підтримав мирний процес і продовжив здійснювати терористичні атаки на Ізраїль.

Лідером руху ХАМАС наразі є Ісмаїл Ганія, який обіймав посаду так званого прем’єра Палестинської автономії у 2006–2007 роках.

ХАМАС загалом (або лише його воєнізоване крило) визнано терористичною організацією в Ізраїлі, США, країнах Євросоюзу, Великій Британії та низці інших держав.

Яку мету переслідує ХАМАС

ХАМАС від початку свого створення не визнавав права Держави Ізраїль на існування.

У 1988 році рух оприлюднив так званий статут, який містить заклики до знищення Ізраїлю та створення на його території ісламської палестинської держави. Це і є метою ХАМАС.

Статут виключає можливість будь-якого мирного врегулювання територіальних суперечок.

У 2017 році ХАМАС підготував новий політичний документ, в якому використав більш стримані формулювання, однак так само не визнав існування Ізраїлю.

Як зазначає DW, на емблемі ХАМАС зображено Купол Скелі (мусульманську святиню в Єрусалимі), а також контури територій Ізраїлю, сектору Гази та Західного берега Йордану як “єдиної палестинської держави”.

ХАМАС періодично здійснює атаки на Ізраїль, зокрема ракетні обстріли, з території сектору Гази. Бойовики часто запускають ракети з житлових районів, та облаштовують штабні приміщення у будинках, використовуючи цивільне населення як живий щит.

Угруповання також залучає терористів-смертників. У 1990-х роках ХАМАС скоїв низку підривів автобусів, у яких загинули десятки ізраїльтян.

Інтенсивні військові зіткнення з ізраїльською армією відбувалися в 2008-2009, 2012 та 2014 роках.

Ізраїль здійснює блокаду сектору Гази, щоб ізолювати угруповання, зупинити надходження туди зброї та змусити ХАМАС припинити атаки. Блокаду підтримав і Єгипет.

Бойовики ХАМАС, своєю чергою, копають підземні тунелі для контрабанди зброї, в основному в напрямку Єгипту. Уряд у Каїрі намагається стримувати цей процес.

Сектор Гази є однією з найбільш густонаселених територій у світі. Значна частина місцевого населення живе в жахливій бідності та залежить від гуманітарної допомоги.

Хто підтримує ХАМАС

Як пояснює німецька телерадіокомпанія Deutsche Welle, одним із фінансових донорів та закордонних союзників ХАМАС вважається Катар. У 2012 році емір Катару шейх Хамад бін Халіфа Аль-Тані став першим закордонним лідером, який відвідав керівництво угрупування в Газі.

Станом на травень 2021 року країна надала ХАМАС допомоги на €1,5 млрд.

Значну допомогу бойовикам (зброю та фінансову підтримку) надає також Іран. Протягом багатьох років ХАМАС покладався на ракети, які постачав Тегеран. Арсенал бойовиків може налічувати тисячі ракет.

DW пише, що політичну підтримку руху ХАМАС свого часу висловлювала Туреччина.

Варто зазначити, що іранська сторона відкрито підтримала бойовиків ХАМАС в їх нападі на Ізраїль.

– Ми вітаємо палестинських бійців. Ми будемо підтримувати їх до звільнення Палестини та Єрусалиму, – заявив сьогодні радник верховного лідера Ірану Рахім Сафаві, якого цитують західні ЗМІ.

А державні ЗМІ Ірану показали відео, на якому члени іранського парламенту скандують: Смерть Ізраїлю та Палестина переможе, Ізраїль буде знищено.

Не засудили напад на Ізраїль такі країни, як Саудівська Аравія та Катар.

Саудівська Аравія закликала “до негайного припинення ескалації”. Водночас країна поклала відповідальність за цю ситуацію на Ізраїль, звинувативши його в “позбавленні палестинського народу його законних прав та повторенні систематичних провокацій проти його святинь”.

Зі схожою заявою виступило і МЗС Катару. Там заявили, що “вважають виключно Ізраїль відповідальним за поточну ескалацію через триваючі порушення прав палестинського народу”.

Підтримав ХАМАС також лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас, який заявив, що “палестинський народ має право захищати себе від терору поселенців та окупаційних військ”.

Напад на Ізраїль: куди просунулися бойовики ХАМАС

Рух ХАМАС назвав свою операцію Шторм Аль-Акса. Напад 7 жовтня 2023 року розпочався з масованого ракетного удару. За даними Армії оборони Ізраїлю , ХАМАС випустив понад 2,2 тис. ракет із сектору Гази.

Численні вибухи пролунали над Єрусалимом, Тель-Авівом і на півдні Ізраїлю. Ракети перехоплювала ізраїльська система ППО Залізний купол.

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning. We will defend ourselves. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

NOW: Multiple rockets fired from the Gaza Strip toward Southern Israel in a surprise attack. pic.twitter.com/ATZ6Gb5w7m — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

Паралельно озброєні бойовики проникли в країну по суші, морю та повітрю (за допомогою парапланів).

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив, що країна “перебуває у стані війни”.

More Hamas terrorists are reportedly infiltrating Israel again with motorized hang gliders. pic.twitter.com/Mtvm0r05hX — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

NOW: Hamas says more of their fighters are infiltrating Israeli territory. pic.twitter.com/6Vg2y0cTnj — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

عاجل: الجرافات الفلسطينية تبدأ بإزالة السلك الفاصل على طول حدود قطاع غزة. pic.twitter.com/q984mTYwA3 — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

В ізраїльській армії підтверджували, що ХАМАС контролює 7 громад поблизу сектору Гази. Озброєні бойовики вдерлися до міст Ашкелон і Сдерот, що розташовані неподалік від сектору Гази. Вони захопили заручників як серед військових, так і мирного населення.

У районах Ізраїлю, розташованих на відстані до 80 км від кордонів сектору Гази, оголосили надзвичайний стан.

У відповідь Ізраїль розпочав операцію Залізні мечі, завдавши низку ударів по об’єктах ХАМАС. Також відбувається наземна операція.

The Israeli military has targeted the Palestine Tower inside the Gaza Strip Israel says it “housed Hamas assets.” pic.twitter.com/sgXQ0uGKYB — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

Згідно з останніми даними, ізраїльські військовослужбовці ведуть бої у 22 точках уздовж кордону із сектором Гази. Зазначається, що Армія оборони Ізраїлю зайшла до всіх міст, які сьогодні захоплювали бойовики ХАМАС, та проводить зачистку.

До кордону перекидають ще чотири дивізії для посилення.

עשר שעות בדיוק לתחילת הלחימה וחילופי אש כבדים עדיין נמשכים בשדרות באזור תחנת המשטרה. עכשיו עוד כח צבאי נכנס לאזור. בסמוך רכב המחבלים עם מקלע כבד שעדיין לא נפרק pic.twitter.com/EbMj38B0mm — Bar Peleg (@bar_peleg) October 7, 2023

IDF publishes footage showing a strike against a Hamas terror cell in Be’eri earlier pic.twitter.com/Uz31Dflj6I — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що за останні кілька годин знищила сотні палестинських терористів на півдні та в секторі Гази. Там висловили сподівання, що “до кінця дня в Ізраїлі більше не буде живих терористів”.

Водночас у ХАМАС оголосили, що готові “до найгіршого сценарію, включно з наземним вторгненням”.

Річниця війни Судного дня

Західні ЗМІ звернули увагу, що напад ХАМАС на Ізраїль відбувся в 50-ту річницю війни Судного дня.

Це був збройний конфлікт між Ізраїлем з одного боку і Сирією та Єгиптом – з іншого. Арабські країни хотіли повернути території на Голанських висотах і Синайському півострові, які зайняв Ізраїль під час Шестиденної війни в червні 1967 року.

Війна розпочалася 6 жовтня 1973 року, під час важливого для євреїв свята Йом-Кіпур (День очищення або ж Судний день).

Бойові дії закінчилися за 18 діб фактичною перемогою Ізраїлю. Ізраїльські війська наблизилися до Дамаска, а єгипетська армія була оточена.

Джерело: Council on Foreign Relations, The Times of Israel

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