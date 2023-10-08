Тактика, Залізний купол та російський слід: експерт про атаку ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня близько 06:30 ранку в Ізраїлі прогриміли вибухи, після чого ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти країни та завдав ракетного удару з боку сектору Гази. На скільки ефективно спрацював Залізний купол, як тактика нападу відрізнялась від попередніх та чи вплинуть ці події на надання США допомоги Україні – Фактам ICTV ексклюзивно розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

Чому Залізний купол не спрацював на 100%

Залізний купол спрацював так, як міг, вважає Мусієнко.

– Не можна гарантувати 100% систему захисту. Перехопити ракети, які летять на доволі близькій відстані, у великій кількості – це задача завжди непроста. Якби купол не спрацював, то руйнування були б набагато більші. Власне кажучи, тому що він спрацював і вдалося уникнути більшої катастрофи. З такою кількістю ракет, яка полетіла, я вважаю, Залізний купол себе якраз непогано показав, – сказав експерт.

Тактика ХАМАСу 7 жовтня та попередні атаки: різниця

Сьогоднішня атака Ізраїлю відрізняється від інших, по-перше, своєю масовістю, а, по-друге, підготовкою.

Зараз дивляться

– Таких масованих атак з проривом якраз стіни, з руйнуванням КПП, з захопленням у полон ізраїльських військових не було вже тривалий час. По-друге, ця атака нагадує військову операцію, тому що спочатку був обстріл, масований, ракетний, після цього заходила піхота, а потім ще були навіть десантники їх, які залітали на дельтапланах. І дрони вони застосовували. Тобто скидалось на те, що є дещо скоординовані дії, що це групи, які могли пройти підготовку, які отримали зброю, які проходили інструктаж, – говорить військовий експерт.

Він зауважив, що, скоріш за все, ці групи готували російські та іранські військові інструктори.

Чи вплинуть події в Ізраїлі на допомогу Україні

На думку Мусієнка, ситуація в Ізраїлі не вплине на надання США допомоги Україні.

– Щойно буде проведено ґрунтовне розслідування, я майже переконаний, що у підготовці військової операції будуть знайдені зв’язки з РФ та Іраном. І те, що Москва є джерелом розповсюдження цього хаосу, навпаки додасть ще більшого розуміння США, що потрібно підтримувати і Україну, і Ізраїль. Те, що Ізраїль отримає допомогу додаткову, я думаю, так. Але типи цієї допомоги, види зброї, які надаються – вони дещо інші за своєю номенклатурою, ніж ті, які відправляють в Україну, – додає Мусієнко.

Patriot з Польщі не бути?

Були розмови, що США просили Ізраїль віддати Польщі Залізний купол, натомість Польща повинна була передати Україні ракетні комплекси Patriot. Однак через сьогоднішні події цьому обміну найближчим часом не відбутися, вважає експерт.

– Я не думаю, що Ізраїль у найближчий час віддасть свій Залізний купол. Я вважаю, що це питання, якщо і буде вирішено, то у більш віддаленій перспективі. Треба розуміти, що саму систему передати можна, але треба виробити велику кількість ракет зараз, а ці ракети вироблятимуться у першу чергу на потребу Ізраїлю, враховуючи ті загрози, які зараз є. А вони зростають – тут ХАМАС, там ще Іран когось надішле, Росія буде хитати цю ситуацію максимально, можливо, якимось бойовиками з території Сирії, тому треба готувати до відбиття атак, – говорить Мусієнко.

Тим паче, як додає експерт, ще й у Польщі дискусії з приводу Patriot не вщухли.

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