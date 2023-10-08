Тактика, Железный купол и российский след: эксперт об атаке ХАМАСа на Израиль

7 октября около 06:30 утра в Израиле прогремели взрывы, после чего ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против страны и нанес ракетный удар со стороны сектора Газа. Насколько эффективно сработал Железный купол, как тактика нападения отличалась от предыдущих и повлияют ли эти события на предоставление США помощи Украине — Фактам ICTV эксклюзивно рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Почему Железный купол не сработал на 100%

Железный купол сработал так, как мог, считает Мусиенко.

— Нельзя гарантировать 100% систему защиты. Перехватить ракеты, которые летят на довольно близком расстоянии, в большом количестве — это задача всегда непростая. Если бы купол не сработал, то разрушения были бы гораздо больше. Собственно говоря, потому что он сработал и удалось избежать большей катастрофы. С таким количеством ракет, которое полетело, я считаю, Железный купол себя как раз неплохо показал, — сказал эксперт.

Тактика ХАМАСа 7 октября и предыдущие атаки: разница

Сегодняшняя атака Израиля отличается от других, во-первых, своей массовостью, а, во-вторых, подготовкой.

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— Таких массированных атак с прорывом как раз стены, с разрушением КПП, с захватом в плен израильских военных не было уже длительное время. Во-вторых, эта атака напоминает военную операцию, потому что сначала был обстрел, массированный, ракетный, после этого заходила пехота, а потом еще были даже десантники их, которые залетали на дельтапланах. И дроны они применяли. То есть смахивало на то, что есть несколько скоординированные действия, что это группы, которые могли пройти подготовку, которые получили оружие, которые проходили инструктаж, — говорит военный эксперт.

Он отметил, что, скорее всего, эти группы готовили российские и иранские военные инструкторы.

Повлияют ли события в Израиле на помощь Украине

По мнению Мусиенко, ситуация в Израиле не повлияет на предоставление США помощи Украине.

— Как только будет проведено основательное расследование, я почти убежден, что в подготовке военной операции будут найдены связи с РФ и Ираном. И то, что Москва является источником распространения этого хаоса, наоборот даст еще большего понимания США, что нужно поддерживать и Украину, и Израиль. То, что Израиль получит помощь дополнительную, я думаю, да. Но типы этой помощи, виды оружия, которые предоставляются — они несколько иные по своей номенклатуре, чем те, которые отправляют в Украину, — добавляет Мусиенко.

Patriot из Польши не быть?

Были разговоры, что США просили Израиль отдать Польше Железный купол, взамен Польша должна была передать Украине ракетные комплексы Patriot. Однако из-за сегодняшних событий этому обмену в ближайшее время не состояться, считает эксперт.

— Я не думаю, что Израиль в ближайшее время отдаст свой Железный купол. Я считаю, что этот вопрос, если и будет решен, то в более отдаленной перспективе. Надо понимать, что саму систему передать можно, но надо произвести большое количество ракет сейчас, а эти ракеты будут производиться в первую очередь на потребность Израиля, учитывая те угрозы, которые сейчас есть. А они растут — здесь ХАМАС, там еще Иран кого-то пришлет, Россия будет качать эту ситуацию максимально, возможно, какими-то боевиками с территории Сирии, поэтому стране надо готовиться к отражению атак, — говорит Мусиенко.

Тем более, как добавляет эксперт, еще и в Польше дискуссии относительно Patriot не утихли.

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