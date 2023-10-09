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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ізраїль подав до США запит на високоточні бомби та ракети-перехоплювачі

Ізраїль подав до США запит на високоточні бомби та ракети-перехоплювачі
Фото: Getty Images

Ізраїль просить у США високоточні бомби і додаткові перехоплювачі для Залізного купола.

Про це CNN повідомили ізраїльський військовий чиновник і представник американського оборонного відомства.

Зазначено, що запит надійшов після того, як міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надати Ізраїлю допомогу у сфері безпеки.

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За словами ізраїльського чиновника, запит до американців охоплює об’єднані боєприпаси прямого наведення або JDAM – комплект, який перетворює некеровану бомбу на високоточну “розумну” зброю. Ізраїль використовує високоточні бомби для завдання ударів по цілях в Газі з повітря.

Ізраїль також просить більше ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Залізний купол. Система була перевантажена шквалом ракет, що дозволило деяким ракетам з Гази пройти крізь неї і влучити.

Ізраїльський чиновник зазначив, що його країна може подати запит на більше озброєння. Це залежатиме від того, як розвиватиметься кампанія Ізраїлю проти ХАМАСу.

Раніше ЗМІ повідомили, що протягом кількох тижнів Іран допомагав бойовикам палестинської терористичної організації ХАМАС планувати напад на Ізраїль. Водночас у Тегерані цю інформацію заперечують.

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Джерело: CNN
Ізраїль, Війна в Ізраїлі, США
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