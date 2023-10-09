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ЗМІ повідомили, що Іран допомагав ХАМАСу спланувати напад, Тегеран відреагував

ЗМІ повідомили, що Іран допомагав ХАМАСу спланувати напад, Тегеран відреагував
Фото: Getty Images

Протягом кількох тижнів Іран допомагав бойовикам палестинської терористичної організації ХАМАС планувати напад на Ізраїль.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на слова високопоставлених членів ХАМАСу і Хезболли.

– Офіцери Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряні, наземні та морські вторгнення — найзначніший прорив кордонів Ізраїлю з часів війни Судного дня 1973 року, – йдеться у матеріалі.

Зазначено, що деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті, в яких взяли участь офіцери КВІР і представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, зокрема ХАМАС, який утримує владу в Газі, і Хезболла, шиїтське бойове угруповання та політична фракція в Лівані.

Зараз дивляться

Як вказує WSJ, остаточно напад був схвалений минулого понеділка в Бейруті.

Реакція Ірану

Представництво Ірану при ООН заперечило причетність Тегерану до нападу.

Про це повідомляє російська служба BBC.

– Ми рішуче виступаємо на підтримку Палестини, проте ми не беремо участі в заходах Палестини у відповідь, оскільки ці рішення ухвалюються лише самою Палестиною, – йдеться у заяві.

Представники Ірану додали, що загострення конфлікту “є цілком законним захистом від семи десятиліть деспотичної окупації”.

– Вони намагаються виправдати свій провал і списати його на розвідувальну міць та оперативне планування Ірану, – додали іранці.

Війна в Ізраїлі 2023

У суботу вранці, 7 жовтня, ХАМАС оголосив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю та випустив з території сектору Гази понад 2,2 тис. ракет.

У відповідь на це Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масований призов резервістів.

Прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу у зверненні до громадян заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, а сектор Гази “заплатить” за цей напад.

Вранці 8 жовтня ліванське терористичне угруповання Хезболла заявило, що обстріляло Ізраїль ракетами і мінометами “на знак солідарності” з палестинцями. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь.

Також повідомляється, що армія Ізраїлю завдала удару по будинку в Нусейраті, в якому перебував лідер палестинського угруповання ХАМАС Айман Юніс.

Як повідомляють західні ЗМІ, ватажок терористів загинув, а його тіло дістали з-під завалів. Однак офіційного підтвердження немає.

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Джерело: The Wall Street Journal, BBC Російська служба
Ізраїль, Іран, Війна в Ізраїлі
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