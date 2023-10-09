ЗМІ повідомили, що Іран допомагав ХАМАСу спланувати напад, Тегеран відреагував
Протягом кількох тижнів Іран допомагав бойовикам палестинської терористичної організації ХАМАС планувати напад на Ізраїль.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на слова високопоставлених членів ХАМАСу і Хезболли.
– Офіцери Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряні, наземні та морські вторгнення — найзначніший прорив кордонів Ізраїлю з часів війни Судного дня 1973 року, – йдеться у матеріалі.
Зазначено, що деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті, в яких взяли участь офіцери КВІР і представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, зокрема ХАМАС, який утримує владу в Газі, і Хезболла, шиїтське бойове угруповання та політична фракція в Лівані.
Як вказує WSJ, остаточно напад був схвалений минулого понеділка в Бейруті.
Реакція Ірану
Представництво Ірану при ООН заперечило причетність Тегерану до нападу.
Про це повідомляє російська служба BBC.
– Ми рішуче виступаємо на підтримку Палестини, проте ми не беремо участі в заходах Палестини у відповідь, оскільки ці рішення ухвалюються лише самою Палестиною, – йдеться у заяві.
Представники Ірану додали, що загострення конфлікту “є цілком законним захистом від семи десятиліть деспотичної окупації”.
– Вони намагаються виправдати свій провал і списати його на розвідувальну міць та оперативне планування Ірану, – додали іранці.
Війна в Ізраїлі 2023
У суботу вранці, 7 жовтня, ХАМАС оголосив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю та випустив з території сектору Гази понад 2,2 тис. ракет.
У відповідь на це Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масований призов резервістів.
Прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу у зверненні до громадян заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, а сектор Гази “заплатить” за цей напад.
Вранці 8 жовтня ліванське терористичне угруповання Хезболла заявило, що обстріляло Ізраїль ракетами і мінометами “на знак солідарності” з палестинцями. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь.
Також повідомляється, що армія Ізраїлю завдала удару по будинку в Нусейраті, в якому перебував лідер палестинського угруповання ХАМАС Айман Юніс.
Як повідомляють західні ЗМІ, ватажок терористів загинув, а його тіло дістали з-під завалів. Однак офіційного підтвердження немає.
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