28 лютого Ізраїль за підтримки Сполучених Штатів здійснив удари по іранській території. Операція стала черговим етапом ескалації після атак, які мали місце в червні 2025 року.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран, який він назвав терористичним режимом, не має права володіти ядерною зброєю. Президент США Дональд Трамп пояснив, що ціллю операції було знищення іранських ракетних потужностей.

У Тегерані ж традиційно спростували звинувачення у намірах розробити ядерну зброю, наголосивши, що їхня ядерна програма спрямована виключно на мирні потреби.

Удари по ядерних об’єктах Ірану у червні 2025 року

Попереднє загострення у відносинах між Ізраїлем та Іраном почалося 13 червня 2025 року. У цей день Ізраїль завдав серії масштабних ударів по ключових військових та стратегічних об’єктах на території Ірану.

Під удар потрапили ядерні об’єкти, зокрема головний центр зі збагачення урану в Натанзі, а також підприємства з виробництва ракетного озброєння і структури військового командування. Ці дії стали початком широкої операції, мета якої – завадити Ірану створити ядерну зброю.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила низку авіаударів по об’єктах військової інфраструктури іранського режиму в околицях Тегерана. Серед цілей – завод із виробництва центрифуг, а також кілька підприємств, пов’язаних із виготовленням озброєння.

Згідно з повідомленням, протягом останніх кількох годин понад 50 ізраїльських винищувачів завдали скоординованих ударів по ключових військових об’єктах у столичному регіоні Ірану.

Атаки іранськими безпілотниками 13 квітня 2024 року

Це не перша ескалація конфлікту на Близькому Сході цього року. Ще 13 квітня 2024 року Іран запустив десятки безпілотників по Ізраїлю, що стало найбільшою атакою дронів в історії, і першим випадком прямого нападу на Ізраїль з боку армії іншої держави з 1991 року. Тоді офіційний Єрусалим для відбиття атаки застосував системи Стріла-3 і Праща Давида.

Примітним стало й те, що до оборони Ізраїлю долучилися не тільки збройні сили країни: США, Велика Британія та Йорданія також використовували свої війська для перехоплення іранських дронів над Ізраїлем, а Франція розгорнула свій військово-морський флот. Країнам спільними зусиллями вдалося відбити напад Ірану і значних наслідків для Ізраїлю не сталося. Також не надходило інформації про людські жертви.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023

Арабо-ізраїльський конфлікт знову загострився 7 жовтня 2023 року, коли по Ізраїлю із сектору Гази були завдані ракетні удари, а на південь єврейської держави увійшли бойовики ХАМАС. Тоді повідомлялося про 5 тис. випущених ракет. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявляла, що терористи з Гази проникли у міста на півдні Ізраїлю, внаслідок чого були загиблі і поранені.

Тоді прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що Ізраїль перебуває у стані війни. Він наголосив, що це не ескалація і ХАМАС оголосив Ізраїлю війну.

У НАТО засудили терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю.

Речник військово-політичного союзу Ділан Вайт у соцмережі X (колишній Twitter) написав, що тероризм є фундаментальною загрозою для вільних суспільств, тож Ізраїль має право захищати себе.

We strongly condemn today’s terrorist attacks by Hamas against NATO partner #Israel. Our thoughts are with the victims and all those affected. Terrorism is a fundamental threat to free societies, and Israel has the right to defend itself. — Dylan White (@NATOpress) October 7, 2023

Чи входить Ізраїль до НАТО?

Нині членами Організації Північноатлантичного договору є 32 держави. Ізраїль не є членом НАТО.

Водночас, у НАТО діють розгалужені системи партнерств. Серед них – Ініціатива Середземноморський діалог, до якої входять сім країн, зокрема й Ізраїль. Метою цієї співпраці є покращення взаєморозуміння між країнами регіону, безпека та стабільність тощо.

Протягом останніх десятиліть Ізраїль підтримує відносини зі США і вважається найстійкішим партнером Вашингтона на Близькому Сході. Також США надає допомогу Ізраїлю.

Вона викладена у десятирічних угодах. В останній такій є зобов’язання Вашингтона надати військову допомогу на $38 млрд у період із 2019-го до 2028 року.

