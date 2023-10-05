Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

– Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Час нам не друг. Зараз у нас достатньо фінансів, щоб ще деякий час задовольняти потреби України на полі бою, але щоб гарантувати, що наша підтримка не буде перервана, потрібно, щоб Конгрес діяв швидше.

Втім, якщо конгресмени не домовляться найближчим часом, вже наявних грошей вистачить ще на кілька місяців.

Напередодні, вперше за останні 130 років, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті на тлі звинувачень, що він начебто мав таємну домовленість з Білим домом стосовно додаткової допомоги Україні після голосування за проміжний бюджет на 45 днів. Маккарті звинувачення відкидає, але наголошує, він за безперервну і пришвидшену підтримку України.

Знову балотуватися на посаду Маккарті не планує, однак політичну діяльність продовжить. Обов’язки спікера Палати представників нині виконуватиме республіканець Патрік МакГенрі, але матиме обмежений функціонал. Він зможе відкривати та закривати засідання, оголошувати перерви й ставити на голосування кандидатури на посаду спікера.

Голосування за нового спікера має відбутися наступної середи, а поки у конгресменів тижневі канікули.

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