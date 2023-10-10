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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Спецслужби РФ та Білорусі готують теракт на нафтобазі під Брестом, щоб звинуватити Україну – ЦНС

Нафтобаза в Білорусі

Російські та білоруські спецслужби готують так звану операцію на нафтобазі у Білорусі з подальшим звинуваченням України.

Між ФСБ і КДБ досягнуто домовленостей про організацію теракту на нафтобазі Брестоблнефтепродукт поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області, що за 2 км від кордону з Польшею, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформацію від білоруського підпілля.

Нафтобаза під Брестом

Фото: ЦНС

За даними місцевих партизанів, йдеться про скидання вибухівки з БпЛА. Вони кажуть, що вагнерівці проводили аеророзвідку ймовірних об’єктів для провокації у серпні цього року.

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– Зауважимо, що Сили оборони діють виключно на території України. Ця провокація необхідна росіянам, щоби зменшити рівень підтримки нашої держави, – наголошують у ЦНС.

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До речі, на початку жовтня Україна, Латвія, Литва, Польща та Румунія домовилися спільно боротися з дезінформацією, головним джерелом якої наразі є Росія, підписавши у Варшаві відповідну декларацію про співпрацю.

Джерело: ЦНС

Фото: ЦНС

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