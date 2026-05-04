Карта поляка – це документ, за допомогою якого підтверджується приналежність людини до польського народу. Її можна отримати різними способами.

Наприклад, на основі офіційних документів, де вказана національність особи чи які свідчать про громадянство Польщі одного з батьків, дідуся чи бабусі, чи прабабусі та прадідуся одночасно. Як українцям отримати Карту поляка у 2026 році – читайте в матеріалі.

Ця карта не є підтвердженням, що людина має громадянство Євросоюзу, на відміну від польського паспорта. Власники такого документа мають декілька привілегій.

Як отримати Карту поляка у 2026 році: покроковий план дій та документи

Насамперед потрібно звернутися у воєводство в Польщі, щоби ті записали вас на прийом. Після цього скористайтеся інструкцією:

Подайте відповідну заяву та необхідні документи (оригінал і копія українського й закордонного паспортів, фото на документи, підтвердження польських коренів). Ви можете надати оригінал свідоцтва про народження чи інший документ вашого пращура з позначкою національності поляк. Після цього вас покличуть на співбесіду. Розмова відбуватиметься польською мовою, щоб перевірити ваш рівень знань. Будьте готові, що вас можуть запитати про історію Польщі та місцеві традиції. Підпишіть Декларацію про приналежність до польського народу.

Перелік документів:

заповнена заява (отримати можна в воєводстві або онлайн);

дві фотографії 3,5х4,5 см;

документи, що підтверджують ваше польське походження;

паспорт;

підтвердження знання польської мови (під час співбесіди).

Як отримати Карту поляка: основні вимоги

Якщо один з батьків дитини є власником Карти Поляка, то дитина також має право на отримання цього документа. Для цього необхідно отримати письмову згоду обох батьків. Якщо дитині виповнилося 16 років, її згода також є обов’язковою. Заява на отримання Карти Поляка для дитини подається разом із заявою батьків або окремо, але в обох випадках необхідний повний пакет документів.

Перед тим, як звертатися у відповідне воєводство, потрібно переконатися в тому, що ви відповідаєте певним вимогам. Наприклад:

у вас немає польського паспорта, посвідки на проживання чи ПМП на території Польщі.

можете пояснити зв’язок з польською нацією (маєте базові знання історії, культури, традицій, мови тощо);

маєте родичів-поляків або займаєтеся активною діяльністю польської нацменшини в Україні не менш ніж три роки;

предки-поляки не були репатрійовані за угодами 1944-1957 років між Польщею та союзними республіками.

Карту поляка оформлюють протягом двох місяців з дати подання необхідних документів. Процес подавання безплатний, а термін дії Карти – 10 років з дня видачі.

Щоб продовжити її дію, потрібно заздалегідь подбати про це і подати заяву не пізніше ніж за півроку до закінчення терміну дії попередньої карти. Для цього необхідно підготувати копії свого закордонного паспорта, внутрішнього паспорта громадянина України та самої Карти Поляка. Приємною новиною є те, що процедура продовження не потребує повторної співбесіди і є абсолютно безкоштовною.

