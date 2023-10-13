Накопичує ракетний арсенал: у ГУР пояснили, куди РФ завдасть ударів по Україні

Російська Федерація накопичує ракетний арсенал, щоб взимку завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України після настання зимових холодів. Це один з найімовірніших сценаріїв, якими може піти РФ для терору мирних жителів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Ми з вами спостерігаємо, що останнім часом удари, які завдаються державою-агресором по Україні, здебільшого для цього використовуються безпілотні літальні апарати, ті ж самі Shahed. Ракет використовується значно менше. Це означає, що ворог накопичує ракетний арсенал, можливо, для завдання ударів по енергетичній інфраструктурі пізніше, коли настануть холоди й зимовий період. Це ймовірний сценарій, – зазначив Юсов.

Представник ГУР звернув увагу, що Україні необхідно посилювати протиповітряну оборону, а над цим вже активно працюють.

Зараз дивляться

– Так, потрібно посилення ППО, і така робота ведеться. Думати, що маніяк не повторюватиме спроб вчиняти терористичні атаки цієї зими, немає жодних підстав. Війна триває, Україна продовжує боротьбу, звільнення власних територій – це означає, що держава-агресор може продовжувати терористичні атаки, – попередив представник ГУР.

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