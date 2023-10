Вибори в Польщі: хто сформує коаліцію та як це позначиться на підтримці України

У Польщі пройшли вибори до Сейму (нижньої палати) та Сенату (верхньої палати) на наступний чотирирічний термін. Аналітики та експерти називають ці вибори найважливішими в історії країни за останні 30 років.

Після підрахунку Центрвиборчкомом Польщі 4 444 076 голосів керівна партія Право і Справедливість (PiS) віцепрем’єра Ярослава Качинського лідирує з 40,05% голосів, опозиційна ліберальна Громадянська коаліція експрем’єра Дональда Туска має 26,38%, коаліція лібералів та аграріїв Третій шлях — 14,07%, Нова лівиця — 8,05% та ультраправа Конфедерація — 7,4%.

Тож керівній PiS вдалося зберегти перше місце, хоча опозиційні партії отримали значно більше голосів.

Факти ICTV поцікавилися, як вибори в Польщі можуть позначитися на Україні.

Попередньо, за результатами екзитполів, розподіл мандатів у польському Сеймі виглядатиме так:

Для формування уряду потрібна коаліція, яка б у Сеймі мала у 231 з 460 депутатів, або ж спробувати сформувати уряд меншості.

Одним із можливих сценаріїв є формування парламентської більшості з опозиційних Громадянської коаліції, Третього шляху та Нової лівиці, вважає кандидат політичних наук, доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка Ігор Рейтерович.

У Права і Справедливості, попри лідерство у підрахунках, не буде можливості сформувати коаліцію, навіть якщо доєднається Конфедерація — голосів поляків просто не вистачить. Також навряд PiS зможе домовитися ще якимись політичними силами, бо передвиборча кампанія була достатньо агресивна та безкомпромісна. Політики наговорили один про одного багато речей, які складно буде забути, навіть якщо доведеться формувати коаліцію.

Проте Ігор Рейтерович зауважує, що остаточні результати виборів можуть виявитися несподіванкою для усіх і відрізнятися від екзитполів. Кілька відсотків можуть мати значення, адже за польським законодавством голоси за партії, які не пройшли до парламенту, перерозподіляються серед тих, хто переміг.

Тому цілком можливо, що Право і Справедливість через цей підрахунок може отримати собі багато додаткових голосів і претендувати на формування коаліції. Але поки скидається на те, що це будуть опозиційні партії та Дональд Туск.

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, не важливо, хто та як сформує коаліцію у польському парламенті, стосунки України та Польщі залишатимуться нормальними.

Та агресивна риторика про Україну, особливо Права і Справедливості, яка звучала під час виборів, потроху згасатиме, вважає експерт. Все тому, що то була саме передвиборча риторика, а не явне бажання у чомусь звинуватити Україну. Польські політики тоді були зациклені саме на здобутті голосів виборців, тому й “грали” на певних настроях у суспільстві.

Такі люди були як і в поки нинішній владі, так і серед тих, хто представляв опозицію. Наприклад, по списках опозиції пройшов Міхал Колодзейчак, голова Агроунії, який відзначився радикальними заявами проти експорту українського зерна. До речі, він разом із Дональдом Туском у спільному листі закликали Європарламент продовжити заборону ввезення зерна на рік, а ще поширити заборону на молочні продукти, яйця, курятину, мед, овочі та деякі види фруктів з України.

За його словами, українцям не варто хвилюватися, що ми втратимо підтримку Польщі.

На думку експерта, тут перевагою для нас буде, якщо головуватиме в коаліції Дональд Туск (Громадянська коаліція), адже він сам хоче активно інтегрувати Польщу у європейське суспільство, довиконати вимоги. У цьому контексті поляки можуть надати нам ще більше допомоги.

Польська опозиція не є противником розширення Європейського Союзу, і саме через розширення Дональд Туск може спробувати розв’язати певні проблеми Польщі. А, наприклад, Право і Справедливість ці питання хотіла розв’язувати шляхом ізоляції Польщі.

Ігор Рейтерович наголошує, що тут окреслюються два принципово різні підходи до політики Польщі, але підхід Туска на певному етапі для України може бути більш вигідним.

В огляді британської телерадіокомпанії BBC наголошується, що цілком ймовірно, що коаліція з опозиції може набрати 248 мандатів: 163 місць від Громадянської коаліції + 55 мандатів потенційного партнера Третій шлях та + 30 мандатів від Лівиці. До речі, вони займають однозначно проєвропейську позицію, а отже підтримують Брюссель, який своєю чергою підтримує Україну у війні з Росією.

Проте не варто розраховувати, що в польсько-українських стосунках все одразу стане легким і приємним. Так не буде однозначно. Хоча б тому, що в лавах тієї ж Громадянської платформи є Міхал Колодзейчак, який виступав проти “напливу українського зерна” до Польщі.

Тімоті Ґартон Еш, британський історик, автор низки книг та публікацій, присвячених політиці та історії теперішнього часу Європи, вважає, що результати виборів у Польщі – це велика перемога демократичної опозиції, яка стане великим позитивним поворотом для Європи в цілому.

It looks like a big win for the democratic opposition in Poland which will be a major positive turn for Europe as a whole… Bravo Poland

Jeszcze Europa nie zginela!#Poland #Wybory pic.twitter.com/s0Zip2B1zs

— Timothy Garton Ash (@fromTGA) October 15, 2023