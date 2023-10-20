Кошти для України, Ізраїлю та необхідність зупинити Путіна і ХАМАС: що сказав Байден у виступі

США стоять на переломному моменті історії, коли необхідно зупинити агресію Росії та терористів з угруповання ХАМАС, підтримавши водночас Україну та Ізраїль.

Про це президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав у своєму 14-хвилинному зверненні до американського народу, виступ якого транслювався на всіх головних телеканалах США.

Байден розпочав свою промову заявивши, що “ми стоїмо перед переломним моментом в історії” на тлі триваючої війни в Ізраїлі та Україні.

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Він також підтвердив свою обіцянку повернути американських заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, додому, в Америку.

– Як я вже говорив сім’ям американців, які перебувають у полоні ХАМАСу, ми використовуємо всі можливості, щоб повернути їхніх близьких додому. Як для президента, для мене немає вищого пріоритету, ніж безпека американців, які перебувають у заручниках, – сказав він.

Спільне у ХАМАСу і Путіна

Президент США Джо Байден у своєму виступі в Овальному кабінеті засудив бойовиків ХАМАСу і президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.

– ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але вони мають одну спільну рису: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю знищити її, – сказав Байден.

Він наголосив, що ці конфлікти можуть здатися американцям “далекими, і цілком природно запитати, чому це має значення для Америки”

– Дозвольте мені поділитися з вами, чому забезпечення успіху Ізраїлю та України є життєво важливим для національної безпеки Америки, – заявив американський лідер.

Джо Байден сказав, що “історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони спричиняють більше хаосу, смертей і руйнувань”.

Президент продовжив стверджувати, що якщо США не допоможуть “зупинити апетит Путіна до влади і контролю в Україні”, він не зупиниться на вторгненні, перейшовши до інших завоювань в Польщі або в країнах Балтії.

Щодо конфлікту з ХАМАС, то підтримка Ізраїлю є частиною мети США “побудувати краще майбутнє для Близького Сходу”, сказав він. За словами Байдена, притягнувши угруповання до відповідальності за терористичні атаки, США можуть допомогти запобігти майбутнім конфліктам у регіоні.

– Американські альянси – це те, що захищає нас, Америку. Американські цінності – це те, що робить нас партнером, з яким хочуть працювати інші країни. Піддавати все це ризику, якщо ми відійдемо від України, якщо ми повернемося спиною до Ізраїлю – воно того не варте, – сказав Байден.

Вибух в лікарні в секторі Гази та жахи в Україні

Президент США Джо Байден також повторив оцінку США, що Ізраїль “не несе відповідальності” за смертоносний вибух у лікарні в Газі на цьому тижні.

– Моє серце розбите через трагічну загибель палестинців, включаючи вибух у лікарні в Газі, який не був скоєний ізраїльтянами. Ми сумуємо за кожним невинним втраченим життям. Ми не можемо ігнорувати людяність невинних палестинців, які лише хочуть жити в мирі, – сказав він.

Водночас Джо Байден пов’язав війну на Близькому Сході із російсько-українським конфліктом.

– Ви знаєте, напад на Ізраїль є відлунням майже 20 місяців війни, трагедії та жорстокості, завданих народу України, народу, який дуже сильно постраждав відтоді, як Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення. Ми не забули про масові поховання, знайдені тіла зі слідами тортур, зґвалтувань, які росіяни використовували як зброю, а також про тисячі і тисячі українських дітей, насильно вивезених до Росії, викрадених у своїх батьків. Це огидно, – нагадав Байден.

Терміновий запит щодо підтримки України та Ізраїлю

Американський лідер додав, що в п’ятницю, 20 жовтня, направить “терміновий бюджетний запит” до Конгресу США, щоб “профінансувати потреби національної безпеки Америки для підтримки наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль і Україну”.

– Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди для американської безпеки протягом багатьох поколінь, – сказав він.

Президент США закликав американців підтримати його і допомогти “захистити американські війська від небезпеки”.

– Допоможіть нам побудувати світ, який буде безпечнішим, більш мирним, процвітаючим для наших дітей і онуків, – сказав він.

Глава Білого дому назвав це прохання “безпрецедентною прихильністю до безпеки Ізраїлю, яка посилить якісну військову перевагу Ізраїлю, яку ми зобов’язалися забезпечити”.

– Ми зробимо все можливе, щоб Залізний купол продовжував охороняти небо над Ізраїлем. Ми переконаємося, що інші ворожі гравці в регіоні знають, що Ізраїль сильніший, ніж будь-коли, і не дамо цьому конфлікту поширитися, – сказав Байден.

Своєю чергою гроші для України, як сказав Байден, призначені для того, щоб США могли “продовжувати безперервно надсилати зброю, необхідну для захисту себе і своєї країни, щоб Україна могла зупинити жорстокість Путіна в Україні”.

Американське лідерство

Джо Байден також навів переконливі аргументи на користь підтримки Ізраїлю та України з боку США як імперативу національної безпеки та критичного моменту для майбутнього американського лідерства і демократії в усьому світі.

– Американське лідерство – це те, що тримає світ разом. Американські альянси – це те, що захищає нас в Америці. Американські цінності – це те, що робить нас країною-партнером, з якою хочеться працювати. Ставити все це під загрозу – піти від України, розвернутись спиною до Ізраїлю – воно того не варте, – сказав Байден.

Дискусії щодо підтримки України в Конгресі США та Білому домі

Про те, що президент Байден звернеться до американців із промовою щодо реакції США на війну російсько-українську війну та на конфлікт Близькому Сході стало відомо напередодні.

Очікується, що адміністрація президента США спрямує до Конгресу (парламент Америки) запит на суму близько $100 млрд, що передбачатиме оборонну допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню. Крім того, цей пакет включатиме фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.

Очікується, що з зазначених $100 млрд більша частина, а саме $60 млрд, підуть на допомогу Україні, коли ж $10 млрд – для Ізраїля.

Паралельно із цим Республіканська партія в Конгресі закликає до поповнення власних боєприпасів Сполученими Штатами, які були передані в Європу. За повідомленнями джерел телеканалу NBC, частина коштів, запланованих для України, може бути віддана саме під виробництво власних запасів снарядів.

Водночас з боку республіканців вже лунали заяви, що вони можуть погодити додаткові кошти для України, якщо будуть поступки від демократів. Це може включати, зокрема, більш суворі заходи щодо питань міграції всередині США та фінансування безпеки кордонів, зазначає NYT.

Сенатор від демократичної партії Чак Шумер раніше казав, що зможе представити Сенату надзвичайний пакет витрат на національну безпеку протягом кількох тижнів.

Разом з тим невідомо, як швидко Конгрес США зможе ухвалити подібний проєкт закону, оскільки діяльність Палати представників заблокована вже майже три тижні через відсутність постійного спікера в головному кріслі Палати представників.

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